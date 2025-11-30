La Seu organitzarà actes amb motiu del 50è aniversari de la fi de la dictadura franquista

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell impulsarà activitats per a commemorar el 50è aniversari de la fi de la dictadura militar franquista. El ple municipal ha aprovat per unanimitat una moció presentada per ERC tot coincidint amb el fet que, el 20 de novembre d’enguany, es complien cinquanta anys de la mort del dictador, Francisco Franco. Al text s’hi han adherit l’equip de govern (Compromís) i els grups de Junts i la CUP.
En l’exposició de motius el portaveu d’ERC, Francesc Viaplana, recordava que la mort de Franco, l’any 1975, va marcar l’inici de la fi “d’un règim de repressió” que havia portat a tot l’Estat espanyol, i especialment a Catalunya, “represàlies, afusellaments, desaparicions, negació de llibertats” i, pel que fa justament als ens municipals, la “utilització dels ajuntaments com a instruments de control no democràtic”. Per tot plegat, Viaplana veu necessari seguir garantint el “dret a la reparació moral de les víctimes” de quatre dècades de dictadura, i subratlla que “aquest cinquantè aniversari no ha de servir només per a recordar, sinó per a reforçar valors republicans”.
El regidor i també exalcalde sosté que “els ajuntaments hem de mantenir viva aquella memòria”, especialment enfront de l’actual “auge de l’extrema dreta”. Sobre aquest fet, Viaplana creu que “el franquisme no s’ha acabat mai” perquè “ara tenim el seu hereu, i el règim segueix present a molts llocs”. Des d’ERC, conclouen, que “no podem permetre-ho, pels qui venen darrere”, i per això proposen organitzar actes de record de caire local i fer especial èmfasi en que la gent jove conegui què és realment una dictadura i, de manera concreta, la que es va imposar a Catalunya i a tot Espanya mitjançant el cop d’estat de 1936 i la posterior Guerra Civil. La moció contempla que es faci una campanya informativa i s’impulsi un punt d’atenció de sol·licituds, a més de formar personal de l’OAC en aquesta qüestió i instar els governs català i espanyol a fomentar aquesta memòria.