La Seu organitza activitats de la Castanyada i Halloween

Cartell de les activitats de la Castanyada i Halloween a la Seu d’Urgell

L’Àrea d’Infància i Joventut de l’Ajuntament la Seu d’Urgell enceta aquest cap de setmana el conjunt d’activitats amb què proposen celebrar conjuntament la Castanyada i Halloween, adreçades a famílies i a joves. El primer acte previst és aquest divendres, a les 8 del vespre al pati de la Biblioteca Sant Agustí, amb la proposta ‘Llegendes maleïdes’, que s’adreça a nois i noies a partir de 12 anys d’edat i que anirà a càrrec de Pere Macià i Jonathan Jiménez. L’activitat és gratuïta i no cal inscripció prèvia.

Demà dissabte al matí, al peu del passeig Joan Brudieu hi haurà diferents tallers dedicats tant a la Castanyada com a Halloween. També s’explicaran contes amb el taller ‘Tinc por’, a càrrec de la Tribu Juganera; i la cursa d’orientació ‘Mama Por’, adreçada a nens i nenes a partir de 8 anys, organitzada per Meteopirineus. També al migdia, a 1/4 de 2, s’organitzarà una votació popular “per a saber si els urgellencs i les urgellenques són més de la Castanyada o bé de Halloween“. Aquesta activitat serà dinamitzada per l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell.

El mateix dia, a la tarda, hi haurà l’escape room ‘La mansió Van Grimer’, adreçat a joves a partir de 15 anys. Per a participar cal fer la inscripció, que és gratuïta, des del codi QR del cartell. Cal apuntar-se en grup amb un màxim de 5-6 persones. Aquest escape room es realitzarà en tres torns diferents: 16, 17:20h i 18:40h.

Finalment, des de les 5 de la tarda, a la plaça de Soldevila, hi haurà l’activitat familiar de la ‘Caustanyada’, a càrrec de l’AEiG Urgellenc, amb venda de castanyes, música i tallers.