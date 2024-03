La Seu ofereix 14 visites guiades per la ciutat d’aquí a finals d’any

El cartell de les visites guiades de l’Espai Ermengol de la Seu (Aj. la Seu)

Del 30 de març al 21 de desembre l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell portarà a terme un total de 14 visites guiades en diferents llocs del centre històric de la ciutat i de diferents temàtiques. Com a novetat d’aquest any s’ha organitzat per als dissabtes 27 d’abril, 12 d’octubre i 2 de novembre la visita guiada sota el nom ‘Els convents de la Seu’ on es visitarà l’antic convent de Sant Domènec, l’antic convent de les monges de la companyia de Maria de Lestonnac, l’antic convent de Sant Agustí i tancarà aquesta sortida la visita del convent de les germanes de la Sagrada Família (La Punxa).

Respecte aquesta nova proposta de visita guiada dedicada als convents de la Seu, l’alcalde i regidor de Cultura, Joan Barrera, explica que “obre una temàtica poc tractada, però que ha tingut una presència i importància destacada a la ciutat”.

L’organització d’aquesta nova visita ha estat possible gràcies a la col·laboració del Parador, la Biblioteca Sant Agustí i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu, i a la bona predisposició de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell.

Cal destacar que la visita del dissabte 12 d’octubre serà gratuïta amb motiu de la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni (JEP’24).





Formatges, muralles, història i natura

Les visites guiades que ofereix enguany l’Espai Ermengol abasten d’altres temàtiques com la ja tradicional ruta del formatge que es portarà a terme els dissabtes 30 de març, 14 de desembre i 7 de desembre; i la ruta de les muralles, visita que finalitza al jaciment arqueològic del pati de Les Monges i on s’explicarà els continguts extrets de la cinquena fase d’excavació. Es realitzarà els dissabtes 22 de juny, 20 de juliol i 17 d’agost.

L’Espai Ermengol també proposa per al diumenge, 7 d’abril, la visita guiada “Com flueix la primavera al riu Segre?“. Aquesta visita, que tindrà una durada de tres hores, constarà d’una passejada per la riba del riu Segre per a explicar la biodiversitat del bosc de ribera durant la primavera (migració prenupcial d’ocells, hàbitats i ecosistemes amb una vegetació característica). Aquesta sortida no té dificultat.

A més a més, per al dissabte, 27 de juliol, hi ha organitzada la visita guiada ‘Stolpersteine. Els urgellencs deportats als camps nazis’; mentre que per al dissabte, 21 de setembre, es realitzarà la ‘Ruta pels dòlmens de Bescaran: passejant entre prehistòria i natura’, proposta que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bescaran per a poder visitar els dòlmens de la Llosa i del Coll Jovell. Aquesta ruta consta de 9,7 quilòmetres, amb un desnivell de 623 metres i de dificultat moderada.

Per al dissabte, 21 de desembre, tindrà lloc la visita guiada ‘200 anys d’una nit de Nadal a la Seu’, que s’inclou en la programació nadalenca del Món Màgic de les Muntanyes.





Dia Internacional dels Museus

Cal destacar també que el dissabte, 18 de maig, a les cinc de la tarda, amb motiu del Dia Internacional dels Museus (DIM’24), el Museu de la Ciutat ha organitzat l’activitat gratuïta ‘Descobrim altres peces de l’Espai Ermengol. Explicació d’obres no exposades’, on es mostraran algunes peces del seu dipòsit amb la seva corresponent explicació.





Inscripcions

Val a dir que totes les visites guiades tenen una durada aproximada d’una hora i mitja. Tenen un cost de 4,50 euros per persona i l’aforament es limitat a 25 participants. Per a assistir-hi cal fer inscripció prèvia a través de l’enllaç: https://agenda.laseu.cat/espaiermengol/. Per a més informació es pot enviar un correu electrònic a l’adreça: info@espaiermengol.cat