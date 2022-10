‘La Seu Naturalment’, sortida per a descobrir la natura més urbana

‘La Seu Naturalment’, activitat inclosa en el programa de ‘Rutes guiades a peu per l’Alt Urgell’ i coorganitzada amb l’Àrea de Medi Ambient i l’Espai Ermengol, tindrà lloc aquest pròxim diumenge 9 d’octubre, amb sortida des del museu de la ciutat a dos quarts de deu del matí, a càrrec de Jordi Dalmau.

‘La Seu Naturalment’ té com a objectiu descobrir i posar en valor la natura més urbana de la Seu d’Urgell. Tot i que es pot pensar que la natura només es troba fora de la ciutat, és important destacar que aquesta natura també entra dins de la Seu, tot i que sovint pot passar desapercebuda. Amb els sentits ben oberts mentre es passeja pels carrers de la capital alturgellenca, es pot observar diferents espècies de fauna i flora o altres elements singulars des del punt de vista ambiental.

Per a participar en aquesta sortida cal fer inscripció prèvia a turismeseu.com/reserves/ Té un cost de 2€ per persona. Per a més informació es pot enviar un correu a: info@espaiermengol.cat