La Seu: L’Espai Ermengol proposa tres noves activitats dins del cicle “Parlem de Formatge”

El 14è cicle “Parlem de Formatge“, iniciativa que organitza l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell, proposa per aquests darrers dies de setembre i de principis d’octubre tres noves propostes:
- Dimecres, 24 de setembre, a les 20h, conferència sobre ‘El formatge a la dieta: beneficis, mites i realitats’, a càrrec de la nutricionista Maria Cerqueda. L’activitat és gratuïta i no cal fer reserva prèvia per a assistir-hi.
- Dissabte, 27 de setembre, a les 12 del migdia, al pati de la Biblioteca Sant Agustí, tast ‘Vermutegem’, a càrrec de Queviures Conxita.
- Dissabte, 4 d’octubre, a les 20:15h, a l’Espai Ermengol, tast comentat dels formatges guanyadors de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu de l’edició 2024, a càrrec d’Eugeni Celery.
Val a recordar que els tastos són de pagament. Per a assistir-hi, cal fer reserva prèvia des de l’enllaç: http://agenda.laseu.cat/espaiermengol/. L’aforament està limitat a 25 persones per activitat.