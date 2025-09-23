La Seu: L’Espai Ermengol proposa tres noves activitats dins del cicle “Parlem de Formatge”

Cartell de l'activitat que se celebrarà aquest dimecres (Aj. la Seu)
El 14è cicle “Parlem de Formatge“, iniciativa que organitza l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell, proposa per aquests darrers dies de setembre i de principis d’octubre tres noves propostes:

  • Dimecres, 24 de setembre, a les 20h, conferència sobre ‘El formatge a la dieta: beneficis, mites i realitats’, a càrrec de la nutricionista Maria Cerqueda. L’activitat és gratuïta i no cal fer reserva prèvia per a assistir-hi.
  • Dissabte, 27 de setembre, a les 12 del migdia, al pati de la Biblioteca Sant Agustí, tast ‘Vermutegem’, a càrrec de Queviures Conxita.
  • Dissabte, 4 d’octubre, a les 20:15h, a l’Espai Ermengol, tast comentat dels formatges guanyadors de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu de l’edició 2024, a càrrec d’Eugeni Celery.

Val a recordar que els tastos són de pagament. Per a assistir-hi, cal fer reserva prèvia des de l’enllaç: http://agenda.laseu.cat/espaiermengol/. L’aforament està limitat a 25 persones per activitat.

