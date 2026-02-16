La Seu: L’Espai Ermengol presenta “El formatge que ens uneix”, un projecte que aposta per la inclusió social a través del patrimoni

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat ha presentat aquest dilluns el projecte inclusiu ‘El formatge que ens uneix’, una iniciativa que reafirma el compromís de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell amb la cultura accessible i la transformació social. La presentació ha anat a càrrec de la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, acompanyada per Nàlia Solé, de la Fundació Integra Pirineus i de Natàlia Abrego, del Club Social El Picot.
‘El formatge que ens uneix’ neix de la suma d’esforços entre aquestes tres institucions amb l’objectiu de situar les persones al centre de l’activitat museística. El projecte ha permès que un grup de persones vinculades a la Fundació Integra Pirineus i del Club Social El Picot es preparin per a esdevenir les pròpies guies del museu, oferint als visitants una oportunitat única de descobrir el patrimoni formatger des d’una mirada diversa, enriquidora i molt més propera.
Un museu obert, inclusiu i compartit
Més enllà de l’experiència de guiatge, aquest projecte ha suposat un pas endavant estructural per a l’Espai Ermengol. Gràcies a la col·laboració amb les entitats, s’han implementat millores en l’accessibilitat cognitiva d’una de les sales expositives. Aquesta intervenció fa que el museu sigui un espai més acollidor, entenedor i obert a tota la ciutadania, eliminant barreres de comprensió i fomentant la participació activa i possibilitant iniciatives com aquesta.
Durant la presentació, Gemma Tó ha destacat que aquest projecte “és un exemple clar de com la cultura pot ser una eina de participació i inclusió, permetent que tothom se senti partícip del relat de la nostra ciutat”. Tó ha remarcat que ‘El formatge que ens uneix’ és “molt més que una visita al museu, és una experiència que posa les persones al centre”.
La tinent d’alcalde ha afegit que aquesta proposta convida a les persones participants a convertir-se en guies del museu, una oportunitat per a aprendre, desenvolupar noves habilitats i explicar el patrimoni des del seu propi punt de vista.
Per la seva part, Natàlia Abrego, del Club Social El Picot, ha explicat que aquest projecte es va iniciar al maig de 2025: “Durant aquests nou mesos s’han anat fent reunions mensuals, després quinzenals i aquest darrer mes i mig han sigut setmanals per tal d’idear, donar forma i adaptar el contingut del guiatge. S’han fet també visites a obradors del territori com l’Escola Agrària i La Reula, que volem agrair que ens hagin obert les seves portes i ens hagin permès observar en primera persona com és l’elaboració del formatge i també la producció de la llet”.
Per part d’Integra Pirineus, Nàlia Solé, ha explicat que des d’aquesta fundació es treballen per a afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns de salut mental mitjançant projectes col·laboratius. “Durant nou mesos, la Thatiana, la Clara i l’Imma s’han preparat per a oferir unes visites guiades que redescobreixen el patrimoni del formatge a la Seu d’Urgell. Amb aquesta experiència, hem aconseguit enfortir la xarxa comunitària i posar en valor les vivències de les participants com un actiu cultural únic. Us convidem a les visites del 21 i 26 de febrer per a conèixer aquesta nova perspectiva inclusiva i accessible de la nostra ciutat”.
Visites guiades i participació
El projecte es materialitza en dues visites guiades conduïdes per les tres guies. Aquestes sessions són gratuïtes i obertes a tot el públic interessat a conèixer el museu des d’una perspectiva humana i transformadora.
Les visites tindran lloc en dos dies diferents:
- Dissabte 21 de febrer a les 11.00 hores.
- Dijous 26 de febrer a les 19.00 hores.
L’entrada és gratuïta i no cal realitzar reserva prèvia.
Entrevista a RàdioSeu
Per a conèixer millor l’experiència de les persones protagonistes del projecte, es pot recuperar l’entrevista realitzada el passat 27 de gener al programa del Club Social El Picot a RàdioSeu, on les futures guies expliquen en primera persona què ha significat per a elles aquesta experiència: Escoltar el podcast aquí.