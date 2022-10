La Seu: l’Espai Ermengol, present en la jornada de mediació i accessibilitat als museus i centres d’art

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell ha participat aquest dilluns en la jornada sobre mediació i accessibilitat als museus i centres d’art celebrada al Museu Hidroelèctric de Capdella organitzada per la Direcció General del Patrimoni Cultural i Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració d’IDAPA.

Concretament, l’Espai Ermengol, a través de la seva responsable Anna López, ha pres part en la taula rodona que ha servit per a exposar les accions segons el Codi d’Accessibilitat de Catalunya que s’estan duent a terme a l’equipament a partir de l’informe redactat el 2021 per les especialistes amb accessibilitat universal per a introduir un mapeig i fer una radiografia de les entitats amb l’activitat que s’està desenvolupant en diversitat cognitiva, juntament amb representants de la Cooperativa Alba Jussà, de Tremp, el Club Social El Picot, de la Seu d’Urgell i l’Associació de Discapacitats de la Val d’Aran.

Aquest taula rodona, moderada per Eva Parisé, directora del Museu Hidroelèctric de Capdella, i Sígrid Remacha, coordinadora del sistema Territorial del Museu, ha servit per a conèixer i posar en contacte associacions i entitats que treballen amb la discapacitat cognitiva i salut mental en el territori de Lleida Pirineus amb l’objectiu de difondre la seva tasca per tal d’adequar les pràctiques, i que sigui un lloc de trobada.