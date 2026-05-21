La Seu: La Trobada Empresarial al Pirineu desvetlla les start-ups i emprenedors d’IA que hi participaran

La Trobada Empresarial al Pirineu ha donat a conèixer les cinc empreses emergents que participaran a la Taula Start-Ups de la 37a edició, que se celebra els dies 11 i 12 de juny al Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell. Sota el títol ‘La IA no existeix, la feina tampoc’, la sessió reunirà Repscan, Colorsensing, Agrin’pulse, Aiball i 4Mediks cinc projectes que apliquen la intel·ligència artificial en sectors molt diversos, des de la medicina fins a l’agricultura passant per l’esport i la indústria.
La sessió serà presentada i moderada per Josep Maria Ganyet, CEO de Mortensen i una de les veus de referència en transformació digital i experiència pràctica amb IA a Catalunya. La taula tindrà lloc el dijous 11 de juny, a partir de les 16.00 h, en el marc del programa de la primera jornada.
Cinc mirades sobre la intel·ligència artificial aplicada
Repscan, representada pel seu CEO, Josep Coll, és una empresa especialitzada en la digitalització i verificació de processos industrials mitjançant visió artificial. La seva tecnologia permet escanejar i validar components físics de manera automatitzada, reduint errors humans i augmentant l’eficiència en entorns de producció. Isac Expósito, CEO de Colorsensing explicarà com la seva firma desenvolupa solucions basades en la percepció del color per a la indústria alimentària i farmacèutica.
Els seus sensors i algoritmes d’IA permeten controlar la qualitat dels productes en temps real directament a la cadena de producció, amb aplicacions que van del control de maduresa de fruita a la detecció de contaminants.
Jordi Garcia, d’Agrin’pulse, donarà a conèixer la seva start-up de tecnologia agrícola que utilitza dades de camp, imatges de satèl·lit i models predictius d’intel·ligència artificial per a ajudar els agricultors a prendre decisions més intel·ligents sobre regs, tractaments i collites.
Aiball, representada pel seu CEO Jordi Fortuny, aplica la IA al món de l’esport, concretament al bàsquet. La seva tecnologia analitza en temps real els moviments dels jugadors, les estadístiques de joc i els patrons tàctics, oferint eines d’entrenament i anàlisi avançada a clubs i seleccions nacionals.
4Mediks, a la que representarà el seu CCO Albert Farré, és una empresa del sector de la salut digital que ha desenvolupat una plataforma d’intel·ligència artificial per a la gestió i la millora de l’atenció mèdica. El seu sistema analitza dades clíniques per a ajudar els professionals sanitaris a identificar diagnòstics, optimitzar tractaments i anticipar riscos per als pacients.
La IA, en el centre del debat empresarial
La inclusió d’una taula dedicada íntegrament a la intel·ligència artificial i a l’emprenedoria respon a la voluntat de la Trobada de connectar el debat estratègic global amb les aplicacions concretes que ja estan transformant el teixit empresarial local. “En un moment en què la IA és a totes les converses, volem mostrar que no és una abstracció: és feina, és negoci i ja existeix al nostre territori”, ha explicat la presidenta de la Trobada, Montse Pujol.
La 37a Trobada Empresarial al Pirineu, que comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, compta amb ponents de la talla de l’exprimer ministre d’Itàlia Matteo Renzi o el president del CIDOB, Josep Borrell i vol combinar la mirada geopolítica internacional amb exemples concrets i locals de com les empreses ja estan adaptant-se al nou mapa econòmic mundial.
Sobre la Trobada Empresarial al Pirineu
Amb 37 anys de trajectòria, la Trobada Empresarial al Pirineu s’ha consolidat com una de les reunions empresarials de referència de Catalunya i Andorra. Des de la seva creació el 1990 ha reunit més de 500 ponents i més de 10.000 assistents, convertint-se en un espai de debat, reflexió i networking entre empresariat, equips directius, responsables institucionals i professionals de diferents sectors. La 37a edició se celebrarà els dies 11 i 12 de juny de 2026 al Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell.
