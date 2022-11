La Seu: La Policia Local estrena dos vehicles i una motocicleta amb el logotip de la nova imatge europea

El cos de Policia Local de la Seu d’Urgell estrena dos nous vehicles policials i una motocicleta amb el logotip de la nova imatge europea. Els cotxes disposen de tot l’equipament necessari per a poder realitzar un millor servei a la ciutadania.

El vicealcalde i regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, manifesta que “amb ambdós nous cotxes volem dotar a la Policia Municipal de les millors eines perquè puguin continuar fent la seva feina de manera tan excel·lent com ho estan fent”.

Fàbrega afegeix que “disposem de vehicles d’última generació amb totes les eines que ens demana la Unió Europea per a estar equiparats amb els vehicles que tenen les millors policies d’Europa”.

Aquest nou distintiu té l’objectiu d’homogeneïtzar la imatge dels vehicles d’emergència per a fer-los més visibles i garantir una major seguretat tant pels agents com per als vianants, especialment en el moment de senyalitzar qualsevol emergència.

Recordem que el número de la Policia Local de la Seu d’Urgell és el 973 350 426 i està operatiu les 24 hores del dia.