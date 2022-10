La Seu: la Fira de Sant Ermengol tanca una edició amb assistència massiva de visitants vinguts d’arreu

La Fira de Sant Ermengol 2022 va tancar portes ahir diumenger, al vespre, amb una assistència massiva de visitants vinguts d’arreu de Catalunya. “Des de l’equip de govern en fem una valoració molt positiva de la gran atracció que representa la Fira, l’esdeveniment econòmic més important de la Seu d’Urgell”, assenyala Mireia Font, primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament urgellenc i responsable de l’àrea de Desenvolupament Local i Ocupació. “La gran afluència de visitants vinguts de diferents punts del país per a gaudir no només del formatge artesà sinó de tot allò que ofereix la Fira, fa que la Seu d’Urgell i el territori esdevinguin un pol d’atracció turística”, subratlla Font.

Un factor important que ha proporcionat la visita d’un gran nombre de persones a la Seu d’Urgell per a gaudir de la Fira ha estat la bona climatologia durant tot el cap de setmana, així com la ubicació de la 28 Fira de Formatges Artesans del Pirineu, situada al llarg de l’avinguda del Camí Ral de Cerdanya, que es va estrenar l’edició passada per la situació sanitària i que davant de l’èxit obtingut s’ha repetit enguany.

Aquest gran nombre de visitants s’ha traduït en la fira de formatges amb la venda de més de 6.000 tiquets de degustació de formatge, batent el rècord des que fa 28 anys es va posar en marxa aquesta fira dedicada a aquest producte agroalimentari. Aquests més de 6.000 tiquets venuts han comportat que a la Fira s’hagin fet més de 36.000 degustacions de formatge en les 48 formatgeries artesanes del Pirineu presents en aquest certamen.

A banda, cal sumar-hi les onze sessions de tastos guiats de formatges i maridatges, dirigits pels millors professionals com formatgers, mestres cervesers, sommeliers, cuiners i altres experts gastronòmics on hi han participat prop de 500 persones. En aquestes sessions s’han ofert tastos dels formatges del Pirineu, des dels històrics als més innovadors, així com de cerveses, vins i altres productes. A més, en aquestes sessions s’ha ensenyat la tècnica del tast de formatges, tant al públic adult com al públic més jove.

Cal destacar també la bona acceptació de la iniciativa d’alguns establiments de la Seu que durant el cap de setmana de Fira han ofert productes làctics produïts al Pirineu català. Aquests establiments posaran a disposició dels seus clients, durant tot l’any, un mínim de tres productes làctics (llet, iogurts, mantega, mató o formatge) produïts a la serralada pirinenca, i una fitxa tècnica que aporti coneixement i criteri als consumidors.

Els altres espais firals, tots a l’exterior, també han obtingut una molt bona afluència de públic, com les paredes de mercat instal·lades al carrer Major o la fira d’artesania a la plaça dels Oms, així com la zona foodtrucks, les parades de productes de proximitat i ecològics i l’AutoFira.