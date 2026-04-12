La Seu: La Biblioteca Sant Agustí es converteix en l’epicentre de la natura i el lleure familiar aquest abril

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell presenta una doble programació per a aquesta primavera amb l’objectiu de dinamitzar el teixit cultural i educatiu de la ciutat. D’una banda, acull l’exposició itinerant del Museu de Ciències Naturals de Barcelona sobre la biodiversitat i, de l’altra, un cicle de tallers lúdics per a famílies a càrrec de l’alumnat de l’Institut Joan Brudieu.
Exposició: ‘Més que abelles. Pol·linitzadors i flors, la vida en joc’
Fins al 15 de maig, els visitants podran gaudir d’una exposició cedida pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Aquesta mostra vol descobrir l’apassionant i, sovint, desconegut món de les abelles silvestres i altres insectes pol·linitzadors.
L’exposició posa l’accent en el paper essencial que aquests insectes exerceixen en l’equilibri ecològic del planeta i la seva relació directa amb la supervivència de les plantes. És una oportunitat única per a entendre com la vida a la Terra depèn d’aquests petits habitants.
Cicle de tallers: ‘Juguem en Família’
Paral·lelament, la biblioteca es transformarà en un espai de joc i aprenentatge compartit durant tres jornades d’aquest mes d’abril.
El projecte, liderat pels alumnes de 2n de CFGS d’Educació Infantil de l’Institut Joan Brudieu, proposa activitats dissenyades per a reforçar vincles i crear records familiars.
Totes les sessions tindran lloc de 17.30 h a 18.30 h amb la següent programació:
• Dilluns, 13 d’abril: Bitlles geomètriques.
• Dimecres, 15 d’abril: Construïm la fera de la família.
• Dilluns, 20 d’abril: Fem ioga tots junts (És necessari portar estoreta).
Inscripcions i contacte
Per a participar en els tallers de ‘Juguem en Família’, cal realitzar una inscripció prèvia per a cada sessió, ja que les places són limitades. Les persones interessades poden apuntar-se per les següents vies:
• Presencialment: A la mateixa Biblioteca Sant Agustí.
• Telèfon: 973 360 666.
• Correu electrònic: biblioseu@laseu.cat.
Aquestes iniciatives compten amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya, reafirmant el compromís de la biblioteca com a espai educatiu i de cohesió social.