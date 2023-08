La Seu: La Biblioteca Sant Agustí acull ‘Joguets i escriptors’

Cartell de la mostra “Joguets i escriptors” (RàdioSeu)

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell acull fins al 30 d’agost l’exposició ‘Joguets i escriptors’, que proposa un recorregut inèdit per l’obra dels clàssics catalans i les seves joguines. La mostra se centra en el paper que tenen els joguets en la vida, a partir de peces del Museu del Joguet de Catalunya-Figueres, i combina fotografies amb textos literaris breus i suggeridors.

Per exemple, Rosa M. Arquimbau escriu sobre les nines per a noies joves i Josep M. de Sagarra fa referència a la fascinació de nens i grans per les pilotes de futbol. Per la seva banda, Anna Murià dels Reis explica els joguets de l’època de la República; el cartellista Carles Fontseré parla dels cotxes de pedals, Francesc Trabal de les baldufes i Mercè Rodoreda de les nines trencades.

‘Joguets i escriptors’ neix al voltant de la commemoració dels 40 anys del Museu del Joguet de Catalunya-Figueres, i uneix creació, imaginació i memòria. “Les joguines permeten crear mons imaginaris i imitar el món dels grans, a més de transmetre rols de gènere imposats pel costum, davant dels quals les escriptores es rebel·len”, expliquen des de l’organització. I s’afegeix: “L’exposició és en ella mateixa un joc: sorprenent, divertida i evocadora”.

Comissariada per l’escriptor Julià Guillamon, la mostra ha estat produïda pel Museu del Joguet de Catalunya-Figueres, Biblioteques de Barcelona i la Institució de les Lletres Catalanes.





El llibre

Joguets i escriptors és també un llibre editat per Julià Guillamon (edició) i coeditat per Biblioteques de Barcelona. S’hi pot veure un joc de correspondències entre textos literaris i joguines, amb moltes fotografies inèdites d’escriptors amb els seus joguets: pilotes, nines, cotxes, trens i avions. El llibre commemora els 40 anys del Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, el tercer més important del món, nascut sota la inspiració del poeta Joan Brossa, amb vocació artística, més enllà del col·leccionisme de joguets.