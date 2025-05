La Seu: La 4a edició d’Imaginari augmenta el nombre d’activitats infantils i familiars aquest estiu

Cartell d’Imaginari 2025 (Aj. la Seu)

L’Àrea de Joventut i Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell presenta per a aquest estiu una nova edició d’Imaginari amb més activitats infantils i familiars, que tindran lloc entre el 13 de juny i el 21 d’agost. L’Imaginari d’enguany proposa una programació rica i variada, amb activitats culturals, lúdiques i participatives per a infants que compten amb la implicació d’artistes locals que fomenten la cultura de proximitat i el treball comunitari. També posa èmfasi en valors educatius com la memòria històrica, el respecte per l’entorn natural i la creativitat.

La regidora d’Infància de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, remarca que “Imaginari és un dels exemples d’aquesta ciutat educadora que sentim i cap a la qual ens volem dirigir amb fermesa i constància. Les propostes lúdiques i alhora educatives fora de l’àmbit escolar són de vital importància”. Moreno afegeix al respecte que “nens i nenes mai deixen d’aprendre i cal vetllar per a que hi hagi una oferta de lleure respectuosa, reflexionada i compromesa que continuï acompanyant i protegint la infància en tot moment”.

Així, nens i nenes podran triar entre un total de 20 propostes diferents: contes, música, teatre, circ, cinema, natura, benestar, dansa, jocs, entre d’altres activitats lúdiques i educatives, que es desenvoluparan en espais emblemàtics de la Seu com el passeig Joan Brudieu, la plaça de les Monges, el Parc del Segre, la Biblioteca Sant Agustí, parc de Santa Magdalena, entre altres llocs.

De les propostes més destacades d’aquest Imaginari de l’estiu 2025 hi ha: una caminada a Sant Antoni de Tossal i Bell Lloc; visites guiades; taller de danses tradicionals; espectacles de circ i música; màgia en directe; cinema a la fresca amb ‘Del Revés 2’; activitat de ioga en família; espais multisensorials per a nadons (0-3 anys); espectacle per a primera infància; Whipeout; així com diversos contacontes creatius.

Algunes de les activitats tenen places limitades i cal fer inscripció prèvia. La informació completa i els formularis es troben disponibles a www.laseu.cat. Per a més informació es pot trucar al 973 350 010 (extensió 8032) o enviar un correu a joventut@aj-laseu.cat.

Cal remarcar que per quart any consecutiu, l’Àrea de Joventut i Infància impulsa aquest projecte adreçat especialment a famílies amb infants, i compta amb la col·laboració del Pla Educatiu d’Entorn, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, la Biblioteca Sant Agustí, les àrees d’Igualtat i de Cultura i el Servei d’Esports.

A més a més, es compta a l’hora de confeccionar el programa d’Imaginari amb la implicació d’artistes i entitats locals que aporten talent i compromís com Cinemes Guiu, Club Cadí Kanoë-Kayak, MeteoPirineus, el CAU o artistes del territori com Ivan Caro, entre d’altres.