La Seu: Inscripcions per a les activitats de tardor de l’Esplai de la Gent Gran

L’Esplai de la Gent Gran a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’Esplai de la Gent Gran de la Seu d’Urgell duu a terme aquesta setmana el procés d’inscripcions per a participar a les activitats dirigides que s’organitzaran aquesta tardor -d’octubre a desembre- al local ubicat a la plaça del Pati Palau.

El tràmit es pot fer fins aquest dijous (21 de setembre), tant al matí (10.30-12.30 h) com a la tarda (16.30-18.00 h). Per a apuntar-se, en el moment de fer la sol·licitud cal mostrar el carnet de soci de l’Esplai. Només es pot fer una sola activitat per persona, tot i que es permet apuntar-se a una segona activitat en reserva, i hi haurà llista oberta per a la resta d’activitats programades.

Les propostes que ofereix l’Espai per a aquesta tardor es divideixen en dos blocs. El primer és aiguagym, gimnàstica, ioga i pilates, amb 20 places disponibles. I el segon, informàtica i reforç d’informàtica, per al qual hi ha capacitat per a 12 persones.

Les places s’assignaran per ordre d’inscripció. Si algun dels inscrits suma tres faltes sense justificar, s’oferirà la plaça a qui correspongui de la llista de reserva. Es pot trobar més informació sobre tot el procés al web www.esplailaseu.es.