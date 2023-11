La Seu: Inscripcions per a l’activitat ‘Anem a buscar els tions al bosc’

Cartell de l’activitat “Anem a buscar els tions al bosc” (Aj. la Seu)

El dimecres, dia 6 de desembre, dia festiu a l’Estat espanyol, se celebrarà a la Seu d’Urgell, l’activitat prenadalenca a la natura ‘Anem a buscar els tions al bosc’ on infants i famílies podran anar a cercar el seu tió al bosc de les Moreres, al Pla de les Forques.

La regidora d’Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Christina Moreno, explica que “aquesta activitat prenadalenca ‘Anem a buscar els tions al bosc’ és una proposta d’il·lusió, família i Nadal. Però també de tradició i contextualització al Món Màgic de les Muntanyes. Un món que engloba màgia, activitats i fantasia. Hores d’ara, element identitari del nostre territori”.

Les famílies que hi vulguin participar caldrà que s’inscriguin prèviament, i podran escollir entre dos torns: el primer, a les 10 del matí, i el segon torn, a les 12 del migdia.

Els infants participants faran una petita excursió pel bosc dinamitzada pel Tonet i s’aniran trobant amb diferents sorpreses, entre les quals hi haurà els Minairons, algun escrofu i al seu propi tió. Per a completar l’activitat, hi haurà una sorpresa final.

Cal remarcar aquest any que els joves del PTT han col·laborat a preparar “sorpreses per a l’activitat que agradaran molt als infants”.

Per a prendre part a ‘Anem a buscar els tions al bosc’ cal fer inscripció al següent enllaç: https://forms.gle/HxnP5XkZBx3ThEWX7

Per a més informació cal contactar amb l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, trucant al 973 355 608 o bé enviant un correu a joventut@aj-laseu.cat. Val a dir que la inscripció és gratuïta.