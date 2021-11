La Seu inicia una nova acció de la campanya ‘El carrer no és un cendrer’ adreçada a bars i restaurants

Aquest dimecres s’inicia una nova acció informativa de la campanya ‘El carrer no és un cendrer’ dirigida a bars i restaurants de la Seu d’Urgell per exposar-los la problemàtica de les burilles i implicar-los en la seva solució perquè és davant d’aquests locals on es concentra gran part de les puntes de cigarret.

Cal recordar que aquesta problemàtica es va agreujar a partir de l’any 2011 quan es va prohibir fumar a l’interior de bars i restaurants, fet que ha comportat que molts fumadors surtin a fumar al carrer i alguns llencin les burilles a la via pública.

L’objectiu doncs d’aquesta nova acció és recomanar als propietaris de bars i restaurants que instal·lin cendrers al seu exterior, en cas que no en tinguin, per tal que quan els fumadors surtin a fumar al carrer no llencin les burilles a terra.

Aquesta acció es portarà a terme a través de diversos educadors ambientals que visitaran els establiments de restauració per informar-los de la problemàtica que suposa aquests residus. A més, des de l’Ajuntament alturgellenc es facilitarà a cada establiment un cartell amb un missatge de sensibilització perquè el puguin col·locar al costat del cendrer i així conscienciar de la problemàtica que generen les burilles i evitar que aquestes acabin a terra.

La durada de la campanya serà del 10 de novembre al 5 de desembre.

Missatge en embornals: ‘El mar comença aquí, no llencis burilles a terra’

Una darrera acció serà la instal·lació d’unes 30 plaques en embornals de la Seu d’Urgell amb el missatge ‘El mar comença aquí, no llencis burilles a terra’ per conscienciar a la ciutadania que els residus que van a terra i que no poden ser recollits pel servei de neteja viària són arrossegats cap als embornals i poden acabar al riu i al mar amb el problema de contaminació mediambiental que això comporta.

També es portarà a terme la instal·lació de cartells informatius en 100 papereres de la Seu per tal de sensibilitzar als fumadors que llencin les burilles a les papereres, les quals totes disposen de punts per apagar cigarrets.

Aquesta campanya es va iniciar per fer visible la problemàtica d’aquest residu “invisible” i sensibilitzar a la població sobre l’impacte negatiu que provoquen les burilles de tabac al medi ambient i a l’espai urbà.

La campanya es va iniciar el passat mes de febrer amb una exposició a les pilones del carrer Major de les 100.000 burilles recollides durant l’any 2020 per voluntaris del grup Per una Catalunya Neta.

A més, durant el passat mes de març es va enviar una carta a tots els domicilis de la Seu d’Urgell explicant la problemàtica d’aquest residu. En aquesta carta també es va informar de la distribució gratuïta de cendrers de butxaca als ciutadans fumadors de la nostra ciutat. En total es van repartir uns 650 cendrers. Val a dir al respecte que si algun ciutadà encara no disposa del cendrer de butxaca el pot sol·licitar a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.