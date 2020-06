La Seu inicia les obres d’una central tèrmica de biomassa

Aquesta setmana s’han iniciat les obres d’instal·lació d’una nova central tèrmica de producció de calor que utilitzarà biomassa (estelles i pèl·lets) com a combustible i de distribució d’aigua calenta per a la calefacció del centre cultural Les Monges i de l’escola Pau Claris de la Seu d’Urgell.

La nova central tèrmica de producció de calor per biomassa quedarà instal·lada a l’exterior de l’edifici de Les Monges -conegut com el pati de les Monges- concretament en planta soterrani. D’aquesta manera la càrrega de biomassa a la sitja es podrà realitzar des de la planta baixa, directament des del camió.

La sala de calderes del centre cultural Les Monges s’ubicarà a la planta soterrani a l’interior del mateix edifici, mentre que la distribució d’aigua calenta s’ubicarà a la planta baixa. La producció de calor es realitzarà mitjançant una caldera de biomassa de 499 kW.

Precisament aquest matí s’ha iniciat la col·locació de la canonada dins la rasa excavada als carrers Garriga i Massó i Bisbe Benlloc que connectarà aquesta central tèrmica amb el centre de distribució d’aigua calenta de l’escola que quedarà instal·lat sota de l’edifici.

Aquesta nova central tèrmica de biomassa pel centre cultural Les Monges i l’escola Pau Claris substituirà les actuals calderes de gasoil existents fins ara en ambdós edificis públics. Es preveu que aquestes obres quedin enllestides abans del pròxim hivern.

Estalvi energètic i econòmic

Aquesta instal·lació suposarà un important estalvi energètic i econòmic per a la ciutat, concretant-se la disminució de 111,04 tones de CO2 cada any. També implicarà avantatges des del punt de vista de la gestió forestal, ja que aquesta caldera serà alimentada amb estella produïda al territori.

Recordem que la inversió d’aquesta infraestructura és de 463.807,79 euros (IVA inclòs) dels quals, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell n’haurà de cofinançar el 25%, un 50% serà finançat per la Generalitat de Catalunya a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), mentre que el 25% restant anirà a càrrec de la Diputació de Lleida, ens que es fa càrrec de l’execució del projecte.