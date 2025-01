La Seu inicia els tràmits per a disposar d’un pla de protecció integral dels infants i adolescents

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat, recentment, convocar un concurs públic per a contractar l’assessorament tècnic per a poder desenvolupar un pla de protecció integral dels infants i adolescents del municipi, en compliment de la Llei Orgànica de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència davant la Violència (LOPIVI).

La regidora de Joventut i Infància, Christina Moreno, remarca la idoneïtat que l’Ajuntament de la Seu disposi d’aquest pla: “La protecció a la infància, els seus drets i, la salut física, emocional i social sempre haurien de ser una prioritat en les actuacions i decisions dels i les servidores públiques. Des de l’Ajuntament no concebem una ciutat que no protegeixi a la ciutadania. I en especial, les etapes de vida que poden presentar major vulnerabilitat, com és la infància”.

“És per aquest motiu, i amb la intenció d’esdevenir aixopluc per a infants i per a totes les persones que hi tenen una relació directa, que fem la primera passa de moltes cap a un ciutat més segura, comprensiva i proactiva”, rebla la regidora de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Val a dir que la Seu d’Urgell és una ciutat implicada en molts temes d’infància i de joventut com així ho demostren la posada en marxa del Pla contra l’Assetjament en edat escolar, l’existència i funcionament dels consells municipals d’infants i adolescents, del Pla Educatiu d’Entorn o del Pla Local de Joventut, entre d’altres eines.