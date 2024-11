La Seu: Inici de les obres del Centre de Salut Mental del Pirineu

Han començat les obres del nou centre de salut mental a la Seu (Bisbat d’Urgell)

Les obres de construcció del Centre de Salut Mental de l’Alt Pirineu, en una part de l’edifici del Seminari Diocesà de La Seu d’Urgell, promogut pel Bisbat d’Urgell, s’han iniciat formalment aquest dilluns dia 4 de novembre, amb la signatura de l’acta de replantejament. El Promotor de les Obres és el Bisbat d’Urgell i es duran a terme a l’ala esquerra de l’edifici (Sector de St. Lluís) amb una superfície construïda per a rehabilitar de 5.800 m2 i una superfície d’urbanització exterior de 4.900 m2.

La durada prevista de les obres és de 18 mesos i la inversió total és de 11,7 milions d’euros, incloent-hi els equipaments i el mobiliari. Els serveis que el Centre oferirà són fonamentalment hospitalització polivalent d’adults, hospitalització infanto-juvenil, hospital de dia infanto-juvenil, hospital de dia d’adults, llar residència oberta i espai multidisciplinari “Àgora” amb una capacitat prevista de 97 persones ateses.

S’oferiran serveis de salut mental que complementaran l’oferta actualment existent, mitjançant equipaments d’ingrés i comunitaris en l’àmbit sanitari i social, concertats amb Andorra i Catalunya. El Centre donarà atenció a les persones de la Vall d’Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Cerdanya, Alt Urgell, Ripollès, Noguera, Segarra i el Principat d’Andorra.

La redacció del projecte tècnic ha anat a càrrec de l’empresa Vitaller Arquitectes, especialitzada en els àmbits de l’arquitectura sanitària, de recerca i de serveis socials. Per la seva banda, la construcció del Centre de Salut Mental anirà a càrrec de la Constructora Urcotex, empresa dedicada a l’obra pública, construccions civils i restauració monumental.

El Centre serà gestionat per “Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental (CASM)”. Aquest, és un grup de centres assistencials, concertats amb la Generalitat de Catalunya, que pertany a les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. Els valors que regeixen la institució i tota la seva activitat són l’hospitalitat, entesa com un servei als altres, tenir cura i acompanyar, integrant “ciència i caritat”, en paraules de sant Benet Menni, el seu fundador; la qualitat en l’atenció sanitària i social, basada en el treball i el compromís de tots en la millora contínua i en el camí cap a l’excel·lència; i l’ètica com una forma de sentir, pensar i actuar; i la priorització i sensibilitat cap a les necessitats de les persones més desafavorides. El model assistencial de Benitto Menni és la recuperació i integració a la comunitat oferint-los un projecte de vida per a aprofundir-hi i guanyar així la màxima llibertat i normalització.