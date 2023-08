La Seu inaugura oficialment la Festa Major

Lectura del pregó per la Festa Major de la Seu (Aj. la Seu)

La Colla Gegantera i Grallera de la Seu d’Urgell i dels Diables de l’Alt Urgell han inaugurat conjuntament aquest vespre de dissabte la Festa Major de la capital alturgellenca 2023 amb la lectura dels seus respectius pregons des del balcó de l’Ajuntament urgellenc acompanyats per l’alcalde Joan Barrera i la regidora de Festes Christina Moreno.

Aleix Godinho i Roger Villaró, per part de la Colla Gegantera, i Jordi Ansay per part del Grup de Diables, han estat els pregoners d’ambdues entitats de la cultura popular de la ciutat que enguany estan de celebració. Uns commemoren el 80è aniversari dels gegants més vells, l’Abd Al-Rahman i la Constança, mentre que els altres celebren el 30è aniversari de la seva fundació.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha explicat en la presentació dels pregoners d’enguany que “un dels primers reptes que vam tenir al començar aquesta legislatura va ser la d’escollir el pregonar de la Festa Major. Teníem clar que havia de tenir vinculació amb la Seu o la comarca, però, sobretot, que havia de compartir els valors que defineixen la nostra ciutat: el valor associatiu, el valor d’amistat, el valor de la tradició i l’anhel de poble”. Barrera ha remarcat al respecte que “així doncs ningú com els Diables i els Geganters de la Seu per a representar aquests valors que abans he esmentat”.

La Colla Gegantera, en el seu extens pregó, ha fet un breu recorregut per la història dels gegants a la Seu d’Urgell remuntant-se a l’any 1741 (segle XVIII), moment en què la ciutat encarrega la creació d’una parella de gegants per a formar part de la processó de Corpus Christi d’aquell mateix any. “Així doncs podem dir que la Seu compta amb una tradició gegantera de 282 anys. Una tradició entesa de manera diferent al llarg d’aquests gairebé tres segles”.

També han destacat que l’any 2011, la Seu d’Urgell va tenir l’honor de ser nomenada 26a Ciutat Gegantera, i de portar per arreu del territori català els gegants de Catalunya, na Cultura i en Treball, i els gegantons, l’Alegria i el Pau.

Per la seva part, el representant dels Diables de l’Alt Urgell han llegit un molt emotiu pregó: “Avui rebem el reconeixement de la ciutat en un any molt especial per a nosaltres, ja que celebrem el nostre 30è aniversari. Per a la nostra colla, el Pregó de les Festes de la nostra estimada ciutat, és un acte protocol·lari que escenifica la trajectòria d’aquestes tres dècades plenes de vivències i anècdotes que ens han servit per a arribar on som ara, sent reconeguts i apreciats com a un Grup de Diables no només a la nostra ciutat, sinó que també a diferents localitats del País Basc, les Illes balears, l’Aragó i França”.

Els diables alturgellencs han volgut retre un petit homenatge, aprofitant aquest pregó, a un dels fundadors i president del Grup, Joan Ribó: “Tota creació té uns inicis i els nostres es remunten a l’any 1993, quan una colla d’amics van combinar les ganes d’impulsar la tradició i la cultura popular catalana amb l’efecte hipnòtic i atractiu que té el foc i la pólvora. Per això, qui millor per a explicar els nostres inicis que un dels fundadors i president, el Joan Ribó, que ja no es troba entre nosaltres, però que sempre ens acompanya”. En aquest punt, s’ha emès un àudio enregistrat del mateix Joan Ribó on ho explicava.

El pregons han finalitzat amb un petit castell de focs.