La Seu impulsa un projecte de pictogrames als comerços per a fomentar una ciutat més inclusiva

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a través del Pla Educatiu d’Entorn, el Punt Òmnia i l’Àrea de Joventut, ha impulsat un projecte comunitari per a afavorir una ciutat més inclusiva i accessible per a tothom. La iniciativa consisteix en la creació i distribució de pictogrames identificatius als comerços de la ciutat amb l’objectiu de facilitar la comunicació i la comprensió dels espais comercials a les persones que utilitzen sistemes visuals de suport.
Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de l’Àrea de Comerç, que ha facilitat la difusió de la proposta entre els establiments de la Seu, afavorint així la implicació del teixit comercial en aquesta acció d’accessibilitat i sensibilització.
Els pictogrames han estat elaborats per l’alumnat de la UEC mitjançant els recursos d’ARASAAC, el portal de referència en sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC). Posteriorment, els mateixos alumnes han participat activament en el repartiment dels materials als diferents comerços.
Més enllà de la identificació visual dels establiments, aquesta actuació representa una aposta per l’accessibilitat cognitiva i la igualtat d’oportunitats. Els pictogrames faciliten l’orientació i la comprensió de l’entorn a persones amb autisme, dificultats de comunicació, persones nouvingudes o infants que encara no han adquirit la lectoescriptura, entre d’altres.
Experiència d’aprenentatge i servei a la comunitat
El programa també incorpora una important vessant educativa. Abans d’iniciar el repartiment dels pictogrames, l’alumnat de la UEC va participar en una formació sobre autisme i comunicació visual impartida per Urgell Ibáñez, professional d’AUTEA, i per les professionals del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). Aquesta experiència ha permès als joves conèixer diferents realitats, reflexionar sobre la diversitat i prendre consciència de la importància de construir entorns més accessibles i respectuosos.
Alhora, la proposta ofereix als joves una experiència d’aprenentatge i servei a la comunitat, fomentant valors com l’empatia, el respecte per la diversitat, la participació activa i la corresponsabilitat en la construcció d’una societat més inclusiva.
Amb aquest projecte, l’Ajuntament de la Seu continua avançant en la promoció de l’accessibilitat cognitiva als espais comercials, reforçant el treball conjunt entre els serveis municipals, els professionals especialitzats, els centres educatius i el comerç local per a construir una ciutat més accessible, inclusiva i acollidora per a totes les persones.