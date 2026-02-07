La Seu impulsa la millora de les voreres al polígon industrial de Castellciutat

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell invertirà 127.091 euros en l’arranjament de voreres al polígon industrial de Castellciutat. Els treballs ja han estat adjudicats a l’empresa Àrids i Formigons Pont d’Espia i es preveu que comencin aquest mes de febrer. L’actuació vol respondre a la necessitat actual de millorar l’estat dels trams per a vianants en aquesta zona industrial, a l’entrada oest del municipi i al peu de la carretera N-260.
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha explicat que l’adjudicació de les obres ja es va fer el mes passat, al final de 2025, però l’inici dels treballs es va ajornar per no haver de fer-hi pauses de bon començament a causa de les festes nadalenques.
Barrera creu que les voreres d’aquesta àrea “necessiten atenció, perquè fa temps que no s’hi ha fet res”, i les arrels dels arbres han provocat aixecaments del ferm, en algun cas de prop d’un pam, cosa que “fins i tot posa en perill la circulació de les persones que hi passen”, adverteix. Aquest polígon es va començar a desenvolupar l’any 1992 i el paviment és de formigó. Amb el pas dels anys, els arbres que s’hi van plantar han anat creixent i ara han esdevingut en alguns casos un problema per a l’estabilitat de les voreres.
El batlle urgellenc ha indicat que prèviament ja en van parlar en diverses reunions amb els responsables de les empreses de la zona, que ja feia temps que demanaven aquest arranjament, i que s’ha consensuat el màxim possible per atendre les seves peticions. Barrera també ha detallat que, de fet, l’empresa adjudicatària “ja pot començar els treballs aquesta setmana si volen”, tenint en compte que fa dies que l’adjudicació està feta, tot i que el més probable és que comencin la setmana entrant o, com a molt tard, la següent.
Actualment el recinte consta de cinc carrers, designats per ordre alfabètic (A, B, C, D i E), i les naus estan repartides en prop d’una desena d’illes. L’espai concentra algunes de les principals empreses del municipi, de sectors diversos com ara automoció, transport, logística, alimentació, mobles, fusteria, serralleria o electricitat, entre d’altres.