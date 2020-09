La Seu i l’Alt Urgell se sumen a la Diada més descentralitzada

La Seu d’Urgell i l’Alt Urgell han pres part al conjunt d’actes reivindicatius que s’havien organitzat aquest divendres amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Enguany la celebració s’ha adaptat a les mesures de prevenció del coronavirus i ha estat caracteritzada per l’ús obligatori de la mascareta i la distància entre els participants, cosa que ha deixat unes imatges molt diferents de les concentracions multitudinàries dels darrers deu anys. Alhora, aquesta ha estat la Diada més descentralitzada, atès que s’ha fet més de 130 concentracions, repartits en un centenar de municipis catalans, que en conjunt han sumat uns 60.000 manifestants, segons el balanç que n’ha fet l’Assemblea Nacional Catalana.

A la Seu, la jornada va començar al matí amb l’acte institucional, que va començar amb un parlament de l’alcalde Jordi Fàbrega, una actuació del Duet Daura, a la plaça de Sant Josep de Calassanç. La cabuda havia estat limitada a un màxim de 25 persones, assegudes en cadires separades. Tot seguit es va fer la hissada de la bandera i el cant dels Segadors a la plaça de Catalunya.

Al migdia, Òmnium Alt Urgell va presentar a les xarxes socials la seva acció sorpresa de la jornada, que va consistir a omplir la plaça dels Oms amb cadires buides, per mostrar la solidaritat amb totes les persones represaliades a la comarca i arreu de Catalunya per haver exercit drets fonamentals. L’acció es va repetir en ciutats d’arreu del país i, per exemple, a la Cerdanya es va fer als jardins del Consell Comarcal, on es va col·locar 20 cadires, la mateixa xifra de veïns de la comarca que han patit la repressió per motius polítics aquests darrers anys. A Barcelona, l’acció es va fer al passeig de Lluís Companys, on s’hi va posar 2.850 cadires, cadascuna amb un rètol i un nom. D’aquesta manera, Òmnium volia “posar noms a la repressió”.

A la tarda, la plaça de les Monges de la Seu va acollir una de les diverses concentracions organitzades per l’ANC. Els participants van mostrar una gran pancarta en defensa d’una “sanitat digna” i en la qual s’hi denunciava el dèficit fiscal crònic que pateix Catalunya. Concretament, s’hi exposava que “15 dies d’espoli fiscal equivalen a 9.542 metges i metgesses”. L’acte va incloure una actuació de Pep Lizandra.

A Oliana, els manifestants es van reunir a la plaça de l’1 d’Octubre i tot seguit van tallar durant uns minuts la carretera C-14, que en aquest cas denunciava el malbaratament per part de l’Estat espanyol en infraestructures deficitàries com ara “aeroports deserts, autopistes rescatades i AVEs buits”. I a Organyà, els inscrits es van trobar a la plaça de les Homilies i també van ocupar una estona la C-14, amb una pancarta que en aquest cas alertava de la intenció del Govern espanyol d’apropiar-se del romanent dels ajuntaments.