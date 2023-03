La Seu i comarca commemoren el 8M amb la lectura del manifest i l’espectacle ‘La casa de les nines’

Imatge de l’espectacle “La casa de les nines” (Aj. La Seu)

Aquest matí de dimecres, 8 de març, ha tingut lloc a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell l’acte institucional per a commemorar el Dia Internacional de les Dones a la ciutat i comarca, conduit per la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones i regidora de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de la Seu, Marina Lamolla.

L’acte ha consistit en la lectura de la declaració institucional del 8M per part de les autoritats alturgellenques i l’espectacle musical ‘La casa de les nines’. Així, la lectura en veu alta ha anat a càrrec de l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, la primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament urgellenc, Mireia Font, la vicepresidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i alcaldessa de Ribera d’Urgellet, Josefina Lladós, i l’alcaldessa d’Oliana, Carme Lostao.





‘La casa de les nines. Música i Veu de dones compositores’,

Després de la lectura del manifestat ha tingut lloc l’espectacle musical ‘La casa de les nines. Música i Veu de dones compositores’, creat i interpretat per Nina Planavila i Agnès Aràjol, que convida a descobrir quatre obres musicals de quatre compositores catalanes. A través d’una casa de nines i els objectes que hi conté, es van desplegant al piano, la veu i l’acordió temes de Narcisa Freixas, Maria del Mar Bonet, Maria Aurèlia Pedrerol i Clara Peya.

La commemoració del 8M a la Seu d’Urgell seguirà avui, a dos quarts de nou del vespre, amb la projecció de la pel·lícula ‘Libertad’, de Clara Roquet, a Cinemes Guiu. Aquesta sessió de cinema dedicat a la dona és una col·laboració del CineClub La Seu. La pel·lícula ha estat guanyadora l’any 2022 del Premi Goya a la millor direcció novell i a la millor actriu de repartiment, així com el Premi Gaudí a millor pel·lícula no catalana.





Més actes dedicats al 8M a la Seu d’Urgell

Per a aquest pròxim divendres 10 de març, a les nou del vespre, la sala Sant Domènec de la Seu acollirà el concert de l’artista urgellenca Clàudia Colom, que presenta el seu primer disc en solitari, La flor del dimoni. Una visió personal de la música tradicional a través de cançons de composició pròpia i d’una acurada formació acústica, que barreja instruments occidentals amb d’altres típics de l’Anatòlia o el Pròxim Orient. Les entrades del concert, poden adquirir-se anticipadament al preu de 10 euros i el dia del concert a taquilla a 12 euros.

D’altra banda, Judith Colilles farà una xerrada sobre ginecologia natural per a parlar sobre les cures naturals que les mateixes dones poden dur a terme per a la seva pròpia sexualitat. Es parlarà de menstruació i de sexualitat conscient, des d’una mirada orgànica, cíclica i respectuosa. La xerrada s’adreça a dones de més de 18 anys i s’ha programat per al dijous 16 de març a les sis de la tarda a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell (inscripció prèvia a igualtat@capau.cat).

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell ofereix el taller Jo sé treure el millor de mi. I tu?, sobre activitat física per a noies joves, dissenyat per l’entrenadora personal Clàudia Buchaca. La proposta tindrà lloc el dissabte 18 de març, a les onze del matí.

L’Espai Ermengol acollirà el dijous, 23 de març, a les vuit del vespre, la presentació del treball de recerca de 2n de Batxillerat de Pau Regada, alumne de l’Institut Joan Brudieu de la seu, titulat Segregació emmarcada: la representació dels col·lectius discriminats en la història de l’art.

El divendres, 31 de març, a les vuit del vespre, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell acollirà la xerrada Violant de Luna, l’abadessa rebel, a càrrec de Mònica Santín.

D’altra banda, al llarg d’aquest mes de març i el pròxim mes d’abril, la narradora i rapsoda Alba Mascarella recorrerà diferents centres educatius de primària de la Seu d’Urgell i l’escola Rosa Campà, de Montferrer, on presentarà els seus contes coeducatius.