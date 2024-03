La Seu i Castellciutat celebren la Pasqua amb cantades de Caramelles

Cartell anunciant les cantades de caramelles a la Seu i Castellciutat (Aj. la Seu)

Enguany, els carrers de la Seu d’Urgell i també de Castellciutat podran gaudir, de nou, de les cantades de Caramelles per a celebrar la Pasqua de la mà dels grups de les Caramelles Infantils, del Cor de Caramelles de la Germandat de Sant Sebastià i dels Caramellaires de Castellciutat, els propers dies dissabte 30 i diumenge 31 de març.

El cor de les Caramelles Infantils, integrat per uns 30 alumnes dels grups de cant coral de l’Escola Municipal de Música i alumnat de 2n a 6è de primària de les escoles Albert Vives i Pau Claris i el col·legi La Salle, es podran escoltar el dissabte 30 de març al matí. Durant aquest segon trimestre han assajat als respectius centres escolars un repertori de tres peces format per una marxa, Les flors de la primavera (Higini Caselles), la sardana Primavera, de Joan Roure i Jané, i el vals-jota, Un cant festiu, de Josep Voltas Viñas.

Les cantades, sota la direcció de Rafel Llobet, s’iniciaran a un quart d’onze del matí a la plaça de les Monges, per a recórrer diferents punts del municipi i finalitzar al passeig Joan Brudieu. Aquest any la cantada conjunta amb el Cor de Caramelles de la Germandat de Sant Sebastià tindrà lloc a la Plaça dels Oms, a tres quarts d’onze del matí.

L’acompanyament instrumental anirà a càrrec d’un grup d’acordions integrat per les professores Cati Plana i Georgina Fàbregas, i els alumnes del Conservatori de música dels Pirineus, Agustí Busquets i Judith Martell.

Per la seva part, el Cor de Caramelles de la Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell, format per uns 60 cantaires i una dotzena de músics, cantarà pels carrers de la ciutat els propers dissabte 30 i diumenge 31 de març, tots dos dies al matí. Les Caramelles, organitzades per la Germandat de Sant Sebastià, compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, del col·legi La Salle, i d’EFAUSA. El Cor de Caramelles està dirigit per Lluís Obiols i la seva preparació ha anat a càrrec de Sònia Lanau i Rafel Llobet.

Les cantades s’iniciaran dissabte a les 10 del matí, a la plaça de Soldevila, i transcorreran pels carrers del centre històric, amb la cantada conjunta amb el cor de Caramelles Infantils a tres quarts d’onze a la plaça dels Oms. El diumenge, a partir de dos quarts d’onze del matí, es reprendran les cantades pels carrers de l’Eixample, amb les parades ja tradicionals a la Cooperativa del Cadí i a la Llar de Sant Josep. A dos quarts d’una, el cor cantarà davant de la Catedral de Santa Maria amb l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, i es clouran cantant al Sant Hospital i al Passeig de Joan Brudieu.

El repertori d’aquest any 2024 està format per l’havanera Mariner de terra endins com a reconeixement del seu autor recentment traspassat Josep Bastons, la sardana Lluna Clara (Jaume Planella) i el vals-jota Caramelles (Mn. Salvador Ritort).

Els “Caramellaires de Castellciutat” cantaran el diumenge de Pasqua. A les vuit del matí començaran a la Glorieta seguint el poble fins a les onze del matí, en el que faran la Missa cantada i cantada de Caramelles a l’Església. Tot seguit continuaran cantant pels carrers i finalitzaran a la Plaça de l’Arbre (Plaça Major).

Una cinquantena de cantaires dirigits per Toni Bernadó, interpretaran la Sardana Llevantina (Emili Vendrell), A Catalunya tenim (T. Corona i R. de Monfort) i Lola la Tavernera (Josep Bastons).

Des de l’organització dels cors expressen que “volem agrair a tots i totes els i les cantaires, músics, professorat, escoles, famílies i els respectius directors per a donar suport una vegada més la nostra tradició. Així com també a tothom que els dies de les cantades ens acull i col·labora”. També volen animar a la ciutadania urgellenca que els segueixin durant les cantades.