La Seu ha iniciat aquest divendres el projecte bicibús

Alumnes i familiars de l’escola Pau Claris de la Seu anant en bicicleta fins al centre (Aj. la Seu)

Avui divendres, 15 de març, s’ha iniciat el projecte bicibús a la Seu d’Urgell, on els alumnes i les seves famílies de l’Escola Pau Claris han anat aquest matí fins al centre educatiu en bicicleta. Amb aquesta acció, organitzada pel l’Associació de Famílies de l’escola i amb l’impuls i el suport de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de la Seu, en el marc del projecte del Pla Educatiu d’Entorn (PEE), es pretén fomentar entre les famílies la mobilitat activa escolar en bicicleta.

A partir d’ara, aquesta ruta en bicibús es realitzarà cada divendres del curs escolar d’anada cap a l’escola. Consta de tres rutes diferents que s’inicien en diversos punts de la ciutat: des del barri de Sant Pere, des de la plaça Bisbes Prínceps i des del carrer Guillem de Plandolit. Dues d’aquestes rutes acaben ajuntant-se a la plaça Catalunya.

Recordar que el bicibús s’emmarca en els objectius del Pla de Mobilitat i del Projecte de Camins Escolars de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que treballa per una ciutat per a les persones a través de diverses accions per a aconseguir esdevenir inclusiva, cohesionada, sostenible, segura, saludable i accessible, i concretament per a tenir unes entorns escolars segurs i saludables.

El bicibús de l’Escola Pau Claris és una prova pilot amb la qual es vol que se sumin més centes educatius de la ciutat.