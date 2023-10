La Seu finalitza les actuacions d’aclarida a la finca de les Moreres

Aclarida de millora a la finca de les Moreres (Aj. la Seu)

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha dut a terme aquest any 2023 una aclarida de millora a la parcel·la 1b de la finca de les Moreres, declarada d’Utilitat Pública (UP 29-bis) per a protegir-la de l’elevat risc d’erosió. Aquesta parcel·la comprèn una zona molt singular composta per un estrat inferior de castanyer. L’objectiu d’aquesta aclarida ha estat afavorir el desenvolupament del castanyer per tal d’enriquir l’ecologia d’aquest bosc i fer evolucionar la massa cap a una composició de planifolis en lloc de coníferes.

Aquestes actuacions s’han executat en el marc de la línia d’ajuts a la gestió forestal sostenible 2022 per a finques de titularitat pública (Resolució ACC/2664/2022, de 16 d’agost). En total s’ha actuat en una superfície de 1,66 ha. El cost de l’actuació ha estat de 2.053,53 euros, finançats 1.170,51 euros pel Departament d’Acció Climàtica i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i 883,02 euros pels fons FEDER (EXP. AU40414922).





Pla tècnic de gestió i millora forestal

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell és propietari de les forests del Pla de les Forques, les Moreres i l’Obaga del Gol, ubicades en els termes municipals de la Seu d’Urgell i les Valls de Valira. Aquestes finques disposen d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF), aprovat el maig del 2017, que permet realitzar una gestió sostenible de les masses forestals per tal de fer-les més resistents a les condicions climàtiques actuals i n’augmenti, així, la biodiversitat.

En el marc d’aquest Pla Tècnic, una de les actuacions que es porten a terme són les aclarides de millora que permeten eliminar aquells peus més petits, malalts, i això permet a la resta d’arbres un major creixement, així com també la regeneració del sotabosc i tendir cap a la maduresa del bosc.

Cal dir que aquestes millores també permeten crear un bosc més divers, tot potenciant espècies més pròpies del territori i, per tant, més adaptades a les condicions climàtiques com el roure o l’alzina, menys abundants a la finca.