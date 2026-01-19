La Seu: Festa patronal de la Germandat de Sant Sebastià

La Seu d’Urgell renovarà aquest dimarts, 20 de gener, el vot de poble a Sant Sebastià amb la festa patronal de la ciutat. La Germandat de Sant Sebastià ha preparat un any més un complet programa d’activitats, la gran majoria d’elles obertes a tothom, que es desenvoluparan bàsicament al llarg de les dues pròximes setmanes.
El tret de sortida a les festes serà avui mateix, dilluns dia 19, al local de la Germandat, al carrer de Garriga i Massó. A 2/4 de 8 del vespre, es farà el lliurament dels premis als guanyadors del 6è concurs de portades del programa de Festes i del 2n concurs de microrelats. I tot seguit (20 h) tindrà lloc el Pregó d’inici de les festes. Enguany serà a càrrec de Marta Pujantell, periodista i directora de RàdioSeu, tot coincidint amb la recent commemoració del quarantè aniversari de l’emissora municipal.
Per a acabar la jornada, a les 9 del vespre, al Centre Cívic El Passeig, els germans de l’entitat podran participar de la tradicional torrada de pa amb allioli i codonyat.
El programa del dimarts, dia 20, dia festiu a la Seu, començarà a les 11 del matí amb el solemne ofici a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, amb el cant dels goigs i el repartiment dels panets beneïts. A les 12 del migdia, a la sala de plens de l’Ajuntament es durà a terme l’Assemblea General Ordinària de la Germandat. A les 2 de la tarda, començarà el dinar de germanor, per al qual es pot fer la inscripció a l’Estanc Llangort o a través del Germà Major. Finalment, a les 6 de la tarda hi haurà el Ball de Sant Sebastià, obert a tothom, a la Sala de Festes Guiu.
Aquest dimarts hi ha mercat setmanal
D’altra banda, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha informat que aquest dimarts dia 20, tot i ser festiu a la ciutat, hi haurà mercat setmanal al carrer Major, com els altres dimarts.
El dia següent, dimecres 21 (20 h), a l’església de la Missió s’oficiarà la missa en record dels germans confrares difunts.
La resta d’actes
L’agenda de les festes de Sant Sebastià, amb tota la resta d’actes també oberts a tothom, es reprendrà dissabte vinent, dia 24, amb la representació de l’obra de teatre ‘Príncipe azul’, a càrrec de la companyia Inestable Ceretana, a les 6 de la tarda al Teatre de La Salle.
I, diumenge 25, també a les 6 de la tarda i a la Sala de Sant Domènec, hi haurà el tradicional Concert de Sant Sebastià, a càrrec de l’alumnat de guitarra del Conservatori de Musica del Pirineus, l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell, l’EMM de Puigcerdà, el Conservatori de música d’Andorra la Vella i l’Escola de Música del Comú d’Escaldes-Engordany.
La setmana següent, divendres 30 de gener, al vespre (19 h), la Sala de la Immaculada acollirà la conferència ‘Incidència de l’Art’, a càrrec de la reconeguda dibuixant i ninotaire Pilarín Bayés. Dissabte dia 31, també a les 7 del vespre, el músic urgellenc Arnau Obiols presentarà a casa el seu nou disc, ‘Ocelltambor’. L’actuació serà a la Sala de Sant Domènec. I, diumenge, 1 de febrer, des de les 4 de la tarda, al Centre Cívic El Passeig es disputarà el XIV Campionat de Botifarra, igualment gratuït i obert a tothom.
El programa de les festes de Sant Sebastià també inclou a la seva agenda la representació de l’obra de teatre ‘8 mil-4cents-noranta-6’, a càrrec de la companyia ‘Quin xou teatre’. Les funcions seran: divendres 27 de febrer (21 h), dissabte 28 (19.30 h) i diumenge 1 de març (19.30 h), totes elles al Teatre de La Salle. Amb el recapte de la venda d’entrades es farà un donatiu solidari al Banc dels Aliments.
El mateix dia 1 de març, es clourà el programa de Sant Sebastià amb un concert del projecte simfònic, a càrrec de l’orquestra del Conservatori de Música dels Pirineus i del Conservatori de música d’Andorra la Vella. Tindrà lloc a 2/4 de 6 de la tarda a la Sala Sant Domènec.
D’altra banda, del 15 de gener al 15 de febrer, al vestíbul del Centre Cultural Les Monges es pot visitar l’exposició de les portades que han participat al concurs per a crear el programa de festes de Sant Sebastià.