La Seu: Festa de Nadal per a la gent gran al centre cívic el Passeig

Cartell de la festa de Nadal per a la gent gran de la Seu (Aj. la Seu)

La Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha organitzat per aquest pròxim dilluns 4 de desembre una festa nadalenca que tindrà lloc a la sala del casal del centre cívic El Passeig, a les 17:30 hores, amb coca i xocolata per als assistents.

Des de la Regidoria de Gent Gran es creu important dinamitzar aquesta sala i també celebrar les festes amb tothom qui en tingui ganes, amb un esperit nadalenc i festiu.





Telèfons, correu electrònic i bústia de suggeriments

D’altra banda, la Regidoria de Gent Gran i la Regidoria de Salut posen a disposició de tothom dos telèfons de contacte per a fer arribar dubtes, preguntes i suggeriments, així com també un correu electrònic perquè qui ho necessiti s’hi posi en contacte. També s’ha habilitat una bústia de suggeriments a la sala casal del Centre cívic “El Passeig”.

El telèfon de la regidora de Gent Gran, Paqui Gómez, és el 673610684, mentre que el de la tècnica, Montse Eroles, és el 678507889. L’adreça de correu electrònic és: gentgran@aj-laseu.cat.

Pel que fa a aquesta iniciativa, Paqui Gómez explica que “es vol posar a disposició de la gent de la Seu, des de la Regidoria de Gent Gran i la Regidoria de Salut, uns telèfons i un correu electrònic perquè qui vulgui ens pugui fer arribar tots els neguits i dubtes que tinguin, així com també les aportacions que puguin fer, a més, també volem que ens facin suggeriments per a activitats que els agradaria i que no es fan a la ciutat”.

La regidora de Gent Gran i Salut de l’Ajuntament urgellenc remarca que “la Regidoria de Salut està a disposició de tothom, no només per a la gent gran. Creiem que cal aproximar la ciutadania a aquestes àrees tant per les coses negatives com per les positives. La informació que se’ns faci arribar se’n tindrà cura amb la màxima discreció possible”.