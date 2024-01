La Seu felicita Agustí Solans pels seus 104 anys

L’Agustí Solans davant del pastís amb les espelmes dels seus 104 anys (Aj. la Seu)

Ahir dilluns, primer de gener, la regidora de Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Paqui Gómez, va felicitar al veí de Castellciutat Agustí Solans Sanou pels seus 104 anys que, precisament, complia en encetar-se l’any. Durant la visita li va fer arribar un pastís i el va felicitar en nom de tota la Corporació municipal.

L’acte de felicitació va tenir lloc al seu domicili, a Castellciutat, on va estar acompanyat per bona part de la seva família. Agustí Solans Sanou, és nascut a Castellciutat el primer dia de l’any, ara fa 104 anys, i on ha viscut tota la vida amb la seva esposa, té 3 fills i 4 nets.