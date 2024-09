La Seu: Exposició ‘Perfectes imperfeccions’, de l’andorrana Laura S. Naudí

Laura S. Naudí a la Sala la Cuina de la Seu (RàdioSeu)

La Sala la Cuina de la Seu d’Urgell acull fins al proper dissabte, 28 de setembre, l’exposició ‘Perfectes imperfeccions’, de Laura S. Naudí. La mostra es pot visitar de dilluns a divendres, de 18 a 21 h, i els dissabtes, de 10 a 14 h. Nascuda l’any 1983 a l’Aldosa de Canillo, Naudí es considera una artista autodidacta abstracta, dedicada principalment a la pintura amb tot tipus de material reciclat.

Pel que fa al seu procés creatiu, explica que pintar és “un moment de desconnexió total” de la realitat que l’envolta, i deixa constància del fet que la inspiració li pot venir en qualsevol moment. “No sé mai com començaré una obra ni com l’acabaré, però el que sí sé és que hi haurà colors i textura“, puntualitza.

En aquest sentit, l’artista andorrana també assenyala que la seva obra és un reflex de la seva curiositat i creativitat “en constant evolució” per a aprendre noves tècniques o utilitzar nous materials. Així, les seves pintures són fetes amb oli, acrílic, guix, arena i tota mena de materials reciclats, com ara paper, cartró, plàstic o teles. Treballa principalment amb espàtula, pinzells i mans. L’objectiu final és, a través del seu estil, “projectar una barreja d’infinites emocions perquè l’espectador pugui experimentar una connexió personal amb els seus quadres”.





La trampa de la perfecció

Laura S. Naudí manifesta que “en un món on es bombardeja constantment amb imatges i missatges de perfecció, és fàcil caure en la trampa de pensar que només allò que és perfecte és vàlid”. És per això que l’artista defensa que “cada cop més, les persones estan abraçant la idea que la bellesa radica precisament en les imperfeccions“. I afegeix: “Les perfectes imperfeccions són aquelles característiques úniques que ens fan diferents i ens defineixen com a persona”.