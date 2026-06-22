La Seu es prepara per a viure una revetlla de Sant Joan plena de tradició, foc i música

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, conjuntament amb diverses entitats locals, ha presentat el programa oficial d’actes per a la celebració de la revetlla de Sant Joan, que tindrà lloc el pròxim dimarts, 23 de juny. La jornada combinarà els elements més tradicionals de la nit més curta de l’any amb activitats populars i musicals per a tots els públics.
Arribada de la Flama del Canigó al matí
Els actes començaran oficialment a les 12:30 hores al Parc de Cadí amb la Rebuda de la Flama del Canigó, que enguany serà transportada pels Fallaires d’Andorra la Vella. Durant l’acte, Òmnium Cultural farà la lectura del manifest i, seguidament, es procedirà al traspàs de la flama a l’Ajuntament.L’organització convida a tota la ciutadania a portar els quinqués, llànties, etc. per a encendre’ls directament amb el foc arribat del Canigó.
Una tarda activa i popular
La programació es reprendrà a la tarda amb la Baixada de la Flama fins a l’aparcament del Dr. Peiró a les 19:00 hores des de la Plaça Patalín. L’activitat comptarà amb l’animació musical de la Banda de Diables i anirà a càrrec del Club Esportiu Ciutat La Seu. A les 19:30 hores, ja a l’aparcament del Dr. Peiró, tindrà lloc la traca, una nova lectura del manifest per part d’Òmnium Cultural i el lliurament de la flama al Moto Club Ben Xops. Per a tancar els actes de la tarda, a les 20:00 h, s’oferirà una botifarrada gratuïta per a tots els assistents al mateix recinte del Dr. Peiró.
Nit de foc, tradició i festa
El plat fort de la celebració arrencarà a les 22:45 hores amb la Volta en moto amb la flama, organitzada pel Moto Club Ben Xops. El recorregut s’iniciarà a la Plaça de les Monges i passarà pels carrers Joaquim Viola, Tomàs i Costa, Germandat de Sant Sebastià, Pau Claris, Sant Ot, passeig Joan Brudieu, Fra Andreu Capella, Major, Plaça del Oms, Portal de Cerdanya i finalitzarà a l’aparcament Dr. Peiró.
A les 23:00 hores, a l’esplanada on hi haurà instal·lada la foguera, es procedirà a la tradicional Encesa a càrrec del Grup de Diables de l’Alt Urgell. Coincidint amb l’encesa de la foguera, es farà un repartiment gratuït de talls de coca de Sant Joan per a tothom.
La festa continuarà a l’aparcament Dr. Peiró a les 23:15 hores amb el ritme de la Batucada a càrrec del grup Tambuka. Finalment, a partir de les 23:30 hores, la música del DJ Bernarda’s Pussy posarà el tancament a la nit de la revetlla.
L’organització d’aquests actes és possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu, Òmnium Cultural, Diables de l’Alt Urgell, Moto Club Ben Xops, Tambuka, DJ Bernarda’s Pussy i el C.E. Ciutat La Seu.