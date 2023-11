La Seu engega la iniciativa de participació ciutadana ‘Digues la teva!’

Cartell anunciant la trobada ciutadana amb l’Ajuntament de la Seu per a parlar de la plaça Joan Sansa (Aj. la Seu)

L’equip de Govern de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell engega la iniciativa de participació ciutadana ‘Digues la teva!’ amb l’objectiu que els urgellencs i les urgellenques puguin fer arribar la seva opinió en qüestions sobre via pública o espais comuns.

El regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Seu, Jordi Mas, explica que “des de l’equip de govern municipal iniciem una altra manera de fer política, un nou model de participació ciutadana, per a escoltar l’opinió i els suggeriments dels veïns i les veïnes en allò que els hi afecti, sobretot, en àmbits de via pública o espais públics comuns”.





Parlem de la plaça de Joan Sansa

Així, la primera sessió del ‘Digues la teva!’ se celebrarà el pròxim dimarts 28 de novembre, a les vuit del vespre, a la sala d’actes de l’Ajuntament urgellenc, on es presentarà el projecte -a partir de la demanda dels veïns i veïnes- d’un canvi d’ús d’una part de la plaça de Joan Sansa.

Concretament es debatrà sobre la zona que actualment està habilitada per a jugar a pilota, fet que genera moltes molèsties i queixes per part del veïnat d’aquesta plaça, per a consensuar quin ús cal donar-li.