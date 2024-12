La Seu encarrega un pla d’acció per a la Policia Municipal

Presentació de l’elaboració del pla d’acció per a la Policia Municipal de la Seu 2025-2027 (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell rebrà properament el resultat de l’estudi i proposta d’un Pla d’Acció per a la Policia Municipal 2025-2027, encarregat a la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB). Així ho han explicat aquest dimecres l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, el director del projecte, el catedràtic de Sociologia de la Facultat d’Econòmiques de la (UB), Diego Torrente Robles, juntament amb el responsable de suport tècnic, Manuel Martín Fernández, i el responsable d’anàlisi i redactor del pla, Joan Josep Martínez, davant del Cos de la Policia Municipal i els grups municipals que conformen el Consistori urgellenc. També hi han estat presents el regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Nadal, i el sotsinspector de la Policia Municipal, Antonio González.

La primera fase d’aquest estudi ha consistit en una diagnosi de l’estat actual de la plantilla en relació a la gestió, el personal i les funcions que desenvolupen. Actualment, s’està treballant en la fase intermèdia que consisteix en la posada en comú de la situació actual del Cos policial, fase on hi han participant tant tècnics municipals com els membres de la Policia Municipal.

Finalment, es farà el lliurament del Pla Estratègic que consta de 73 línies estratègiques, dividides en 3 blocs:

Recursos humans i estabilització de plantilla. Polítiques de proximitat, model policial i imatge corporativa. Millora dels procediments administratius i coordinació interna.

D’aquesta manera, l’equip de Govern que encapçala l’alcalde Joan Barrera vol complir amb l’objectiu de dotar el cos policial de millores i perspectives pels propers anys.

Cal recordar que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell del passat 16 de setembre va aprovar, amb l’abstenció del grup municipal de Junts per la Seu, la contractació del servei d’elaboració i seguiment d’aquest Pla Estratègic de la Policia Municipal 2025-2027.