La Seu: El reivindicat centre de dia arriba al Parlament català

Debat sobre el nou equipament residencial de la Seu a la Comissió de Drets Socials (Parlament.cat)

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres una Proposta de Resolució que insta la Generalitat a “dotar l’Ajuntament de la Seu d’Urgell d’una partida pressupostària adient per a permetre la construcció d’un equipament per a l’atenció a la gent gran de la comarca de l’Alt Urgell, amb places residencials, pisos tutelats o amb serveis, places de centre de dia i atenció domiciliària”. El text també demana al Govern de “concertar, amb l’entitat que gestioni l’esmentat equipament, les places segons les necessitats del territori, tant de places residencials com de pisos tutelats i de centre de dia”.

El text, que a nivell general demana la construcció del reivindicat nou equipament residencial de la Seu, ha tirat endavant amb els vots favorables del PSC-Units, Junts, En Comú Podem i Vox, mentre que ERC s’ha abstingut. El document l’havien presentat, amb transaccions, els portaveus del grup socialista, Raúl Moreno, i de Junts, David Saldoni, a la Comissió de Drets Socials de la cambra.