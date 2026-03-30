La Seu: El Festival del Joc del Pirineu tanca la 10a edició amb un balanç “molt positiu” i una clara aposta per l’expansió d’espais

Tot i les inclemències meteorològiques que han marcat el tram final del cap de setmana, a la Seu d’Urgell, l’organització del Festival del Joc del Pirineu fa una valoració de gran èxit en la celebració del seu desè aniversari. Marc Travé, codirector del festival, ha destacat la “implicació brutal” de la ciutat, les institucions i les empreses per a fer créixer aquest esdeveniment de referència.
Superant les inclemències del temps
El festival ha registrat uns índexs de participació “meravellosos” fins al moment en què el fort vent ha obligat, per motius de seguretat, a traslladar o anul·lar algunes de les activitats previstes a l’exterior. Malgrat que el mal temps ha dificultat els desplaçaments, el nombre de visitants s’ha mantingut sòlid, demostrant la fidelitat del públic d’aquesta cita anual a la nostra ciutat.
Nous espais i experiència d’usuari
Una de les grans claus d’aquesta edició ha estat l’ampliació dels espais de joc, una estratègia que ha permès millorar significativament la qualitat de l’experiència dels assistents.
Entre les novetats destaquen: la incorporació del Castell i el CETAP com a nous escenaris de joc; l’ús d’espais nocturns i sales en diferents hotels de la ciutat i l’Ateneu, facilitant que els jugadors trobessin taula amb més comoditat.
També es de destacar la consolidació de les experiències gastronòmiques amb productes de proximitat, que han tingut una acollida excel·lent.
Premis i novetats editorials
En l’àmbit institucional i sectorial, el festival ha comptat amb el suport de la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, reforçant l’aposta pel joc en català. En aquest sentit, s’ha lliurat el primer premi al millor joc de rol en català, que se suma als ja tradicionals guardons per a jocs infantils, familiars i avançats.
Així mateix, Travé ha agraït la confiança de les editorials, destacant l’èxit de presentacions com: Terra de Castells i Coupage, jocs que han viscut les seves primeres edicions o festivals amb gran interès per part del públic; i la nova secció de jocs d’estratègia a càrrec de Mac Interactivo, que ha tingut un suport molt important i preveu un creixement exponencial per a l’any vinent.
Un futur engrescador
Amb la vista posada en el futur, el festival es reafirma com un espai de descobriment i convivència. L’organització ha volgut agrair especialment a tot el personal i voluntaris que han fet possible la logística d’un cap de setmana complex, així com a programes com Movem Fitxa! i Pura LlumiCap Cana per la seva cobertura en directe.
Encara que queden algunes activitats durant les pròximes setmanes a la Seu d’Urgell, el gruix del festival es tanca amb la satisfacció d’haver convertit, un any més, el Pirineu en l’epicentre del joc.
Guanyadors i guanyadores
L’organització del Festival del Joc del Pirineu ha fet oficials els noms de les persones guanyadores del popular Joc dels Aparadors, una de les activitats més consolidades de l’esdeveniment que vincula el teixit comercial amb l’esperit lúdic del festival.
Enguany, els premis han quedat repartits entre participants de la Seu i d’altres localitats catalanes, demostrant l’abast territorial del festival:
- Alejandro García Sánchez (Sabadell): Lot de jocs gentilesa del Festival del Joc del Pirineu.
- Tea Marco (Igualada): Lot de jocs gentilesa del Festival del Joc del Pirineu.
- Cristina Iglesias (La Seu d’Urgell): Lot de jocs gentilesa de La Seu Comercial.
- Carles Guiu (La Seu d’Urgell): Val de 120 euros per a gastar a les empreses membres de l’AEAU (Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell).
Balanç de la participació
En aquesta edició s’han recollit un total de 596 butlletes. L’organització ha destacat que la xifra és inferior a la d’altres anys -aproximadament la meitat- a causa de l’alerta meteorològica per fort vent que va afectar la jornada d’ahir diumenge. Aquesta situació va obligar a suspendre totes les activitats exteriors previstes, inclosa la recollida final i dinamització del joc al carrer.
Tot i aquest contratemps climàtic, el festival valora positivament la implicació dels participants que van recórrer els aparadors durant la resta de dies i agraeix el suport incondicional del comerç local.
“L’any vinent tornarem amb més força i millors condicions per a gaudir del joc a cada racó de la ciutat”, han afirmat des de l’organització. Turisme Seu es posarà en contacte amb els guanyadors i guanyadores durant els pròxims dies per a gestionar el lliurament dels premis.