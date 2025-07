La Seu: El barri de Santa Magdalena celebra la seva Festa Major

Església de Santa Magdalena a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

El barri de Santa Magdalena de la Seu d’Urgell ja ha començat a celebrar la seva Festa Major. El programa d’actes previ al cap de setmana ha inclòs, aquest dimecres, la projecció a l’aire lliure de ‘La felicitat. Una quallada àcida’, pel·lícula dirigida l’any passat pel reconegut cineasta i productor Joan Gil -actualment establert a Estamariu- i que va ser rodada a l’Alt Urgell i protagonitzada per veïns de la comarca, entre ells el formatger Salvador Maura. Aquest acte ha comptat amb la col·laboració de Cinemes Guiu. Prèviament, dimarts es va oficiar una missa i el cant dels goigs a Santa Magdalena.

Els actes continuaven aquest dijous amb el taller ‘Fa milers d’anys… així feien ceràmica’, a càrrec de Carla Garrido i organitzat per l’Espai Ermengol. Aquesta proposta ha tingut una bona rebuda atès que s’han exhaurit les places disponibles i s’ha obert una llista d’espera, tal com han destacat Neus Trench i Eva Viaplana, portaveus de la Comissió de Festes, en una entrevista al programa de RàdioSeu ‘Carretera i Manta’.

El gruix principal d’activitats començarà aquest divendres al vespre, amb el Concurs de Botifarra (19.00 h) seguit, a les 9 del vespre, per un sopar de botifarrada a la plaça, amb reserva prèvia que es pot fer al perfil de la festa a Instagram (@barrisantamagdalena). A 2/4 d’11 de la nit hi haurà un concert d’havaneres amb el grup Arrels de la Terrra Ferma, que inclourà rom cremat ofert per la Germandat de Sant Sebastià. I a partir de la mitjanit, hi haurà els concerts dels grups locals Dirty Blunt i The Flanders.

Dissabte dia 26, al migdia hi haurà una ballada de gegants (11.30 h) i una festa de l’escuma (12.30 h). A la tarda (16.30 h) s’oferirà tobogans d’aigua infantils i un berenar amb xocolata i coca. Més tard, a les 10 de la nit, tindrà lloc un sopar de carrer, seguit a partir de la mitjanit pel Ball de Festa Major, amb el grup Klam. La nit s’acabarà ben entrada la matinada (5.00 h) amb un esmorzar de frankfurts.

La festa es completarà el diumenge amb la missa solemne (a les 12 del migdia), seguida d’un vermut a la plaça de l’església, i amb una ballada de sardanes amb la Cobla Vents de Riella, a 2/4 de 8 del vespre i amb la col·laboració de l’associació Amics de la Sardana de la Seu.