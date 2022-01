La Seu d’Urgell torna a acollir una nova campanya de donació de sang

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya, en col·laboració amb Creu Roja de l’Alt Urgell, organitza el dilluns 7 de febrer una nova campanya de sang a la Seu d’Urgell. S’hi podrà participar de dos quarts de cinc de la tarda a les nou del vespre al Centre Cívic El Passeig.

La donació coincideix amb la reducció del temps d’espera per donar sang per a les persones que han estat diagnosticades de COVID-19. El termini ha baixat de 28 a 14 dies. Amb aquest canvi, els ciutadans que hagin patit la malaltia poden ser donants transcorreguts 14 dies des de la fi dels símptomes. En el cas dels asimptomàtics, es poden inscriure des del test positiu. Pel que fa a les persones que hagin estat contacte estret d’un malalt, però que estiguin vacunades amb la pauta completa i no tinguin símptomes, poden donar sang amb normalitat.

Des del Banc de Sang i Teixits s’indica que calen més donacions per recuperar les reserves de sang dels hospitals catalans i demanen a tothom que es trobi bé de salut que reservi hora a la pàgina web donarsang.gencat.cat.

Balanç del 2021 a Catalunya

El 2021 es va tancar a Catalunya superant les 279.000 donacions de sang, plasma i plaquetes. Malgrat les dificultats que ha suposat la COVID i el repte d’arribar a les 1.000 unitats de sang diàries, s’han sumat més donacions que el 2019. Les reserves de sang s’han pogut mantenir en uns nivells estables gràcies als 188.350 donants que s’han acostat als punts de donació. Un total de 174.840 persones han donat sang i 13.510 plasma i plaquetes. Això ha permès garantir els tractaments als malalts de tots els hospitals catalans.

No obstant això, el tancament d’universitats, escoles i el teletreball a les empreses ha fet que menys persones hagin anat a donar sang per primera vegada. Un total de 21.332 persones s’han estrenat com a donants el 2021, una xifra que es troba lluny de les 34.774 del 2019.

El perfil dels donants

Cada vegada hi ha més distància entre el nombre de donants de sang homes i el de dones. El 2021 han donat 8.000 dones més que homes. És una dada curiosa, tenint en compte que els homes poden donar fins a 4 vegades a l’any i les dones, en canvi, només 3. Pel que fa a l’edat, el gruix més gran de donants es descobreix entre els 45 i els 54 anys. La mitjana d’edat baixa dels 52 anys, el 2020, i es troba en els 49. Aquest és un dels aspectes clau per aconseguir el relleu de les persones que cada any deixen de donar per diferents motius, per exemple de salut o edat.

Alguns grups sanguinis són més freqüents que altres. A Catalunya destaquen l’A+ i el O+, que coincideixen amb els grups amb un major nombre de donacions.