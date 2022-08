La Seu d’Urgell: teatre familiar de festa major amb l’espectacle ‘Descontrol MParental’ de Xiula

El proper dimarts 23 d’agost, a les set de la tarda, en el marc dels actes previs a la festa major de la Seu d’Urgell, tindrà lloc l’espectacle familiar ‘Descontrol MParental’, amb Xiula, una experiència d’animació musical de Barcelona formada per quatre músics i educadors que han revolucionat l’animació infantil.

Aquest espectacle teatral per a tota la família aborda els diferents moments de la criança, una representació de moments familiars, amb la intenció que tothom s’hi senti reflectit. L’obra és festiva i familiar, combinant música amb temes propis en directe, l’humor i la interacció amb tot el públic, removent emocions i generant un espai de reflexió per a pares i mares. El públic gaudirà de moments de riure, cantar, ballar, però no es descarta que la tristesa faci una visita.

L’entrada té un cost de 2 euros, i fins als tres anys d’edat l’entrada és gratuïta. Venda d’entrades en línea a Codetickets o de forma presencial a Turisme Seu.