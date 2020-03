L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tancat al públic el parc caní, instal·la d’esbarjo per a gossos que es troba ubicada a l’Horta del Valira, com a mesura preventiva mentre estigui vigent l’estat d’alarma per crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Així, els urgellencs i urgellenques que tinguin gos hauran de passejar la seva mascota, sempre lligada, pels carrers de la ciutat, però no podran portar-lo a aquest espai d’esbarjo. D’aquesta manera s’evita la socialització i el contacte amb les mans de tanques, bancs, papereres i fonts d’aigua, i així evitar possibles contagis de coronavirus entre els propietaris de gossos.

Una altra mesura adoptada per l’Ajuntament urgellenc respecte als animals de companyia és que els kioscans (dispensadors de bosses per recollir les defecacions dels animals a la via pública) deixen de dispensar-ne també amb l’objectiu d’evitar que ningú toqui aquest mobiliari urbà, susceptible d’estar contaminat per coronavirus.

Val a dir però que malgrat que aquests kioscans no dispensin bosses, els propietaris de gossos segueixen tenint l’obligació de recollir les defecacions a la via pública dels seus animals.

Perquè els propietaris de gossos coneguin aquestes mesures, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell col·locarà tant a l’entrada del parc caní com en cada dispensador de bosses un cartell informatiu.