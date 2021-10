La Seu d’Urgell signa un acord de col·laboració amb la Fundació Orfeó Lleidatà

La Fundació Orfeó Lleidatà i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell han signat aquest migdia un acord de col·laboració que té l’objectiu d’ampliar l’abast de les activitats de la Casa de la Música de Lleida a les comarques del Pirineu. L’acte de signatura d’aquest acord, que ha tingut lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament urgellenc, ha anat a càrrec de l’alcalde de la ciutat, Francesc Viaplana, i el director general de la Fundació orfeó Lleidatà i director de la Casa de la Música de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran, Òscar Enrech, i ha comptat també amb la presència del vicealcalde Jordi Fàbrega i el tinent d’alcalde de Cultura Carlos Guàrdia.

Amb la signatura d’aquest acord la Seu d’Urgell entra al circuit d’oportunitats que genera la Casa de la Música de Lleida, un projecte sociomusical en xarxa de Catalunya. Així ho ha afirmat l’alcalde de la Seu Francesc Viaplana: “La Seu i l’Alt Pirineu estan condicionats sempre per la manca d’oportunitats que genera la distància física, les comunicacions i les infraestructures. Per això, entrar dins les Cases de la Música és una bona notícia”. L’alcalde ha remarcat la importància de formar part d’aquest projecte perquè “la Seu compta amb una escola de música i un conservatori que estan treballant de valent en la sensibilització i la formació musical, i entenem que l’acompanyament de les administracions no s’ha de quedar aquí sinó que ha de continuar afavorint el coneixement, la formació i les oportunitats en l’entorn musical i cultural”. En aquest sentit, Viaplana ha afegit que l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de la Seu i la Fundació Orfeó Lleidatà “representa una via més per donar sortida als talents i les inquietuds del jovent d’aquí que aspira a poder gaudir de la música, fins i tot potser també a viure’n”.

Per la seva part, el tinent d’alcalde de Cultura del Consistori urgellenc, Carlos Guàrdia, ha mostrat la seva satisfacció amb aquest acord perquè “aquesta xarxa genera un seguit d’oportunitats al públic en general com també als escolars com també als creadors i als músics”. Guàrdia ha ressaltat també que aquesta iniciativa permetrà donar suport als creadors emergents, creant ecosistemes de treball amb les eines necessàries perquè puguin tirar endavant el seu projecte professional; així com la captació de nous públics que disposarà de propostes musicals alternatives; i la vertebració del territori.

Per últim, el vicealcalde Jordi Fàbrega ha recordat que aquest acord amb l’Orfeó Lleidatà per garantir l’abast territorial de la Casa de la Música de Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran es va començar a treballar la passada primavera. Fàbrega ha explicat que amb la signatura d’aquest conveni de col·laboració “permetrà la democratització de la música, que arribi a tothom, especialment a aquells col·lectius més vulnerables, i alhora que els joves creadors musicals d’aquí el Pirineu, que en tenim i molts, podran disposar d’un camí més planer de cara a la seva professionalització gràcies a la xarxa de les cases de la música”.

Eixos de col·laboració

En l’acte de signatura d’aquest acord de col·laboració, Òscar Enrech, director general de la Fundació Orfeó Lleidatà i director de la Casa de la Música de Lleida, Pirineu i Aran ha volgut donar les gràcies a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell “per voler sumar-se a aquest projecte ambiciós, i ens fa molta il·lusió poder fer aquest salt al Pirineu i més endavant també a l’Aran”.

Tal com ha explicat Òscar Enrech, els eixos de col·laboració són els següents:

Executar activitats de sensibilització i divulgació.

Dur a terme activitats de suport a la creació mitjançant la cessió d’espais d’assaig o col·laboracions amb músics i grups emergents del territori.

Organitzar activitats d’exhibició com l’organització de cicles de concerts i mostres de grups i músics emergents tant en l’àmbit local com territorial.

Dur a terme activitats de dinamització i participació ciutadana amb el desenvolupament de projectes socials amb la col·laboració d’agents locals i territorials.

Òscar Enrech ha recordat que la col·laboració amb la Seu d’Urgell es va iniciar durant els mesos de maig i juny, quan van tenir lloc uns tallers de formació musical impartits pels artistes de la Seu d’Urgell Pilar Planavila i Ivan Caro, per a joves adolescents al centre UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) de la Seu d’Urgell.

Properes activitats

Les properes activitats programades emmarcades en aquest acord són la xerrada tècnica que oferirà el grup de la Seu d’Urgell Aliena el pròxim dia 5 de novembre, i l’actuació Km0 amb els de The Denim Rips, el dia 7 de novembre. Ambdues propostes tindran lloc a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, a les set de la tarda. Les entrades per assistir tant a la xerrada dels Aliena com a l’actuació de The Denim Rips són gratuïtes, però cal fer reserva prèvia a www.orfeolleidata.cat.

Xerrada tècnica amb Aliena

Els Aliena participen en el conjunt de xerrades organitzades per la Casa de la Música de Lleida on descobriran els seus inicis com a banda, un repàs a la seva trajectòria i respondran les preguntes dels assistents i també tocaran alguna de les cançons en format acústic que conformen el seu últim treball.

Aliena és una formació de cinc joves músics de la Seu d’Urgell i Andorra. Les seves cançons es mouen entre el Power-Pop, el Rock alternatiu i el Pop-Punk, marcades per una base guitarrera melòdica, que parlen de l’amor, la recerca de la felicitat o del sentiment d’insatisfacció.

Aliena es coneixen des de l’escola primària, i després de tocar tres anys junts a l’orquestra de l’institut, decideixen formar el grup. Després de diverses actuacions fent versions en diferents indrets de la comarca durant 2015, al cap de dos anys següents entren a l’estudi de gravació de la mà de Music Bus per gravar el seu primer treball discogràfic amb onze cançons pròpies (Hasta El Amanecer).

Durant l’any 2019 van presentar els seus primers quatre singles d’avançament, debuten en directe a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm seguit de grans concerts com el Festival Strenes de Girona, el festival Coca Cola Music Experience, i el Festival Cruïlla de Tardor.

El disc va veure la llum a principis del 2020 sota el segell Music Bus Records, gravat a Bucbonera Estudios i produït per Marc Etxaniz i Tomàs Robisco.

A finals de 2020 es van presentar al concurs cover TV3 amb una versió de “Déjame Escapar” del Nil Moliner on es van fer amb l’atenció i l’interès del públic.

Actualment es troben treballant en el que serà el seu segon àlbum, que prometen que serà una cara nova del grup.

Actuació circuit KM0 amb The Denim Rips

The Denim Rips actuen a la Seu d’Urgell donant continuïtat així al cicle de concerts KM0 organitzats per la Casa de la Música de Lleida amb l’objectiu de donar a conèixer propostes musicals arreu de la província de Lleida. Els Denim Rips formen part del projecte de Beques al Suport de la Creació que cada any ofereix la xarxa de les Cases de la Música de Catalunya i que ben aviat obrirà les portes a noves propostes i nous talents emergents.

The Denim Rips. “String band” (banda de corda) totalment acústica formada a Les Borges Blanques (Lleida) a principis del 2017. Al més pur estil de les formacions de música tradicional americana de les dècades de 1930 i 1940. La formació és un quintet: Xabier a la veu principal i l’harmònica, Marc a la guitarra acústica, Joan al banjo, Aleix al contrabaix i Àlex al violí. Un estil clarament segellat amb molta influència i inspiració del folk tradicional dels EUA, amb elements del bluegrass, de l’old–time o del country, encara que a les seves composicions també hi ha pinzellades de folk irlandès i de música més contemporània com podrien ser el punk rock o l’indie. Amb música i lletres totalment despullades, crues i dolces a parts iguals, amb un toc despreocupat i que podran fer riure o plorar, però de ben segur no deixaran indiferent a ningú. Els directes són dinàmics, variats i intensos. Tocant en acústic i transmetent fidelment el que surt de les veus i dels instruments fent-ho arribar a les oïdes del públic.

La xarxa de Cases de la Música

Les Cases de la Música és el projecte social i musical en xarxa a Catalunya, un model de gestió cultural pioner a Europa, en què entitats privades i administracions públiques treballen conjuntament per promoure la formació, creació, concerts i difusió de música moderna a Catalunya.

Les Cases de la Música complementen les infraestructures culturals municipals organitzant activitats, amb la música com a eix vertebrador, tant per als artistes i creadors del territori com per al públic en general.