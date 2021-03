La Seu d’Urgell se suma a l’Hora del Planeta apagant els llums d’edificis emblemàtics de la ciutat

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, se suma, un any més, a la campanya ‘L’Hora del Planeta’, apagant l’enllumenat de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, la Torre Solsona i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, demà dissabte 27 de març de les 20.30 a les 21.30 hores.

Al respecte, des de l’Ajuntament urgellenc s’anima a veïns i veïnes, organitzacions i empreses a unir-se a aquesta “per construir un planeta més sostenible”. ‘L’Hora del Planeta’ vol mostrar que si se sumen els petits gestos de milions de persones, com apagar els llums durant una hora, es pot construir un futur millor.

L’Hora del Planeta és una campanya de WWF que va començar el 2007 a Sidney com un gest simbòlic de la lluita contra el canvi climàtic. Un gest que consisteix en apagar els llums d’edificis i monuments durant una hora.

Aquesta campanya de sensibilització a nivell mundial, a la que s’hi han adherit milers de ciutats de gairebé 200 països, vol mostrar la importància de la mobilització de tota la societat (ciutadans, empreses, ajuntaments, etc.) per aconseguir lluitar contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat.

Un símbol amb el que es pretén recordar que la natura és el sistema de suport vital del planeta que ens ofereix tot el que necessitem, des de l’aire que respirem, l’aigua que bevem i els aliments que mengem i que hem de defensar-la per salvaguardar la salut del planeta i a la vegada la nostra pròpia salut i benestar.



L’any 2021 és un any decisiu per la protecció de la natura. Concretament el pròxim mes de maig tindrà lloc, per una banda, la 15a Cimera sobre la biodiversitat a Kunming (China), i per altra, la Cimera sobre el Clima 2021 que es portarà a terme el novembre a Glasgow (Anglaterra), que suposaran dos moments claus per prendre decisions importants sobre l’acció climàtica, el desenvolupament sostenible i la relació de la societat amb la biodiversitat.