La Seu d’Urgell s’adhereix a la campanya ‘Soc responsable’, per la identificació d’animals de companyia

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’adhereix a la campanya ‘Soc responsable 2021’ que té com a objectiu fomentar la identificació i l’esterilització de gossos, gats i fures, conills i porcs vietnamites.

La campanya, organitzada per la fundació FADA, i que compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, i que enguany compleix ja 10 anys, ofereix la possibilitat d’identificar-los i esterilitzar-los a un preu promocional gràcies a la col·laboració dels centres veterinaris solidaris.

És per això que l’Ajuntament urgellenc en vol fer difusió per tal que tots els veïns i veïnes que tinguin animals de companyia s’hi puguin acollir i gaudir de tots els seus avantatges.

Per a més informació d’aquesta campanya es pot consultar el web www.socresponsable.org o bé trucar al telèfon 902 222 341. Per consultar els veterinaris adherits a la Seu d’Urgell: https://socresponsable.org/veterinaris. Actualment hi ha dos centres veterinaris adherits a la campanya: el Centre Veterinari La Seu i el Centre Veterinari MOA fins el 31 de maig del 2021.



Identificació de l’animal

La identificació amb microxip i el cens municipal són obligatoris a tot l’Estat espanyol, eina fonamental per fomentar la tinença responsable d’animals, evitar les pèrdues i combatre l’abandonament.

El microxip és la millor manera de poder recuperar l’animal en cas de pèrdua ja que permet accedir a la informació del propietari de l’animal. És per això que actualitzar les dades del propietari/a en cas de modificació és de molta importància per a l’efectivitat d’aquest sistema.

Cal dir que també és important i obligatori censar a l’animal, és a dir, inscriure’l al registre censal del nostre municipi. Per tal de realitzar la inscripció cal dirigir-se a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o bé dels centres veterinaris de la ciutat. Cal dir però que en el cas dels gossos, per tal de censar-los prèviament, caldrà facilitar l’ADN, seguint els següents passos:

1) Sol·licitar per correu electrònic a gestiotributaria@aj-laseu.cat el pagament de la taxa d’ADN. En la sol·licitud cal adjuntar-hi la targeta sanitària (en pdf o foto) on constin les dades del propietari/a i de l’animal.

2) Un cop sol·licitat es rebrà la carta de pagament per correu electrònic amb que s’haurà de fer el pagament a qualsevol entitat bancària. Amb el rebut conforme s’ha pagat la taxa cal dirigir-se a qualsevol veterinari de la ciutat per tal que li pugui extreure una mostra de sang/saliva al vostre animal.

3) En el mateix centre veterinari es pot censar l’animal. També es pot fer a través de la Seu electrònica omplint el formulari i lliurar-lo telemàticament a o bé presencialment demanant cita prèvia al 973350010.

Per tal de disposar de dades fiables és important també actualitzar les dades del cens quan l’animal canvia de domicili, quan es modifiquen dades rellevants per localitzar el propietari com el telèfon o bé i donar-lo de baixa en cas de defunció.

L’esterilització

Una eina imprescindible per tal d’evitar l’abandonament de milers de gossos, gats i fures cada any i sobresaturar els refugis d’animals de companyia, que tenen un elevat cost de manteniment, és l’esterilització.

No hem d’oblidar que l’esterilització també té diversos avantatges per l’animal com prevenir i evitar molts problemes de salut i de benestar general (emocional, físic i hormonal), evita naixements no desitjats, millora el comportament de l’animal perquè elimina el zel i, per tant, desapareix el risc de fuga, els marcatges, els comportaments agressius dels mascles i, per tant, els animals esdevenen més dòcils.