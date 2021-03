La Seu d’Urgell redueix fins als 65 els casos actius de coronavirus

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la Fundació Sant Hospital han confirmat aquest dilluns la reducció de la incidència de la COVID-19 a la capital de l’Alt Urgell al llarg de la darrera setmana. Segons l’actualització setmanal de dades locals, a l’ABS de la Seu a data d’avui hi ha 65 casos actius; és a dir, 23 menys que dilluns passat, quan eren 88. Del total actual, 3 estan ingressats al Sant Hospital -on aquest cap de setmana han arribat a tenir un sol ingressat- i els 62 restants estan aïllats als respectius domicilis. Paral·lelament, hi ha 198 contactes directes -no positius- també confinats.

La tendència a la baixa també la confirmen els principals indicadors d’evolució. Especialment la taxa de reproducció del virus (Rho7), que ara està a només 0,58, la meitat que ara fa una setmana (-0,59) i molt per sota del límit recomanat d’1. El risc de rebrot també s’ha reduït en més de la meitat i ara està a 308 punts (-447 respecte de dilluns passat, quan estava a 755). Al conjunt de l’Alt Urgell, aquests dos índexs estan semblants: a 0,68 i a 283 respectivament, també força per sota dels que hi havia set dies enrere. Igualment, ha baixat el percentatge de positius als nous tests, que se situa al 6,18%.

Quant als grups escolars confinats, ara són un total de 6, que corresponen a 122 alumnes (+26 respecte de dilluns passat) i 10 docents (+2), cosa que representa novament el gruix principal de la població actualment aïllada a domicili. I pel que fa a la vacunació, fins ara han rebut la primera dosi 2.091 veïns i veïnes de l’Alt Urgell (el 10,3% de la població); i la segona dosi, 1.109 persones (5,5%). D’altra banda, aquesta darrera setmana no hi ha hagut cap defunció per coronavirus. Des de l’inici de la segona onada -l’agost passat- en total hi ha hagut 23 víctimes mortals.

L’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha valorat positivament aquesta millora i ha agraït la col·laboració de la població. Tot i això, Fàbrega ha advertit que aquests dies cal anar “amb molt de compte perquè la mobilitat de Setmana Santa portarà molta gent i cal vigilar amb les mesures”, cosa que veu “vital” per evitar un nou repunt.

Salut no permet l’entrada a Andorra de visitants allotjats a l’Alt Urgell

En aquest sentit, el batlle urgellenc ha comunicat aquest dilluns mateix que, segons ha publicat el DOGC, finalment se segueix mantenint aquests dies la restricció de la mobilitat entre Catalunya i Andorra, que només està permesa per als residents habituals a l’Alt Urgell. Això, a efectes pràctics, significa que aquesta Setmana Santa no poden entrar al Principat els visitants allotjats en hotels, cases rurals o segones residències de la comarca, d’acord amb la publicació que ha fet el Departament de Salut de la Generalitat.

Concretament, en aquesta nova disposició signada per la consellera Alba Vergés i ratificada pel conseller d’Interior, Miquel Sàmper, s’hi afirma que s’ha corregit una “errada” de la resolució del 26 de març, en la qual inicialment sí que s’hi contemplava la possibilitat d’aquests desplaçaments per a turistes allotjats a l’Alt Urgell.

L’executiu català ha justificat la decisió pel lleuger repunt de contagis al conjunt de Catalunya, on ara la Rho7 està per damunt del límit recomanat (a 1,13) i el risc de rebrot és a 242, amb un el percentatge de nous positius del 5,50%. Les darreres hores han augmentat el nombre total d’ingressats tant a planta dels hospitals (1.474) com a les UCI (403).

Sort manté les restriccions locals per l’alta incidència del virus

D’altra banda, tornant a l’evolució de la pandèmia, a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran la Rho7 es manté un dia més per sota el límit recomanat (a 0,91) i el risc de rebrot és a 374. Als quatre hospitals pirinencs hi ha en total 19 ingressats.

La situació més complicada segueix sent al Pallars Sobirà, amb el risc de rebrot enfilat fins als 2.193 punts i la Rho7 a 2,82. Això significa que, de mitjana, en aquesta comarca cada contagiat transmet la malaltia a entre dues i tres persones més, malgrat que ja s’ha iniciat una tendència a la baixa.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Sort ha comunicat aquest dilluns mateix que allarga una setmana més les restriccions de caire local, que inclouen el tancament provisional d’equipaments municipals, parcs infantils i àrees de joc i la suspensió d’activitats culturals i lúdiques. De fet, el gruix principal de casos del Sobirà es concentra a la capital comarcal, on el risc de rebrot s’eleva fins als 3.110 punts. A l’Hospital del Pallars de Tremp, on s’atén aquests casos, ara hi ha 7 ingressats, dos d’ells semicrítics.