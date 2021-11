La Seu d’Urgell realitza una enquesta a la població fumadora

La Seu d’Urgell ha iniciat setmana una altra acció dirigida a la població fumadora de la ciutat que consisteix en la realització d’unes breus enquestes per tal de conscienciar als fumadors sobre la importància que les burilles no acabin a terra. Aquestes enquestes les porten a terme educadors ambientals.

Aquest estudi a peu de carrer permetrà conscienciar a la població fumadora de les greus conseqüències ambientals i econòmiques generades per les burilles quan acaben a terra i al medi natural, i alhora, conèixer i recollir els hàbits de la població fumadora de la Seu d’Urgell.

Com a agraïment per col·laborar en respondre aquesta breu enquesta, es regalarà a cada persona enquestada un cendrer de butxaca.

D’altra banda, actualment també s’està realitzant una campanya dirigida als bars i restaurants per tal de treballar conjuntament per reduir la quantitat de burilles que s’acumulen davant aquests establiments. Aquesta acció, que ha tingut una bona rebuda per part del sector de la restauració, està previst que s’allargui fins al 5 de desembre.

“El carrer no és un cendrer!”

La campanya ‘El carrer no és un cendrer!’ es va posar en marxa per fer visible la problemàtica de les burilles de tabac ‘residu ‘invisible’ i sensibilitzar a la població sobre l’impacte negatiu que provoquen al medi ambient i a l’espai urbà.

La campanya es va iniciar el passat mes de febrer amb una exposició a les pilones del carrer Major de les 100.000 burilles recollides durant l’any 2020 per voluntaris del grup Per una Catalunya Neta.

D’entre les accions que es van dur a terme en el marc d’aquesta campanya s’inclou l’enviament d’una carta a tots els domicilis de la Seu d’Urgell explicant la problemàtica de les burilles i la distribució de manera gratuïta de cendrers de butxaca a la ciutadania fumadora de la capital alturgellenca.