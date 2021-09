La Seu d’Urgell realitza el seu primer BioBlitz al Pla de les Forques

La Seu d’Urgell ha realitzat el seu primer BioBlitz, un inventari de biodiversitat de la ciutat, a l’espai natural del Pla d eles Forques. Com a resultat d’aquest estudi s’han inventariat 54 espècies de flora, 34 d’ocells i 15 de papallones.

En aquest BioBlitz hi han participat un total de 9 persones, que han inventariat, amb l’ajut d’experts diverses espècies de 3 grups biològics: papallones, bones bioindicadores de l’estat ambiental del municipi, de flora i d’ocells.

Al final de la jornada s’ha realitzat una posada en comú dels resultats obtinguts per part dels experts. Una de les conclusions obtingudes és que la meteorologia és un factor determinant pel que fa l’observació d’espècies, ja que en les sessions en les que el cel estava núvol pràcticament no es van observar papallones, a diferència d’ocells que va ser una de les sessions més prolífiques. Pel que fa la flora, cal destacar que a la zona del Pla de les Forques hi abunden les gramínies i també les plantes amb espines com l’argelaga o l’esbarzer que presenten un mecanisme de defensa per evitar que siguin depredades.

Des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es valora “molt positivament” la realització de la jornada pel fet que es va poder apropar la natura al ciutadans d’una manera lúdica i atractiva. Per això, es preveu organitzar-ne d’altres edicions de cara a l’any vinent.

Recordem que un BioBlitz és una activitat de ciència ciutadana molt interessant que s’adreça tant a nens com a adults. En aquest BioBlitz realitzat a la Seu d’Urgell s’ha pretès, per una banda, donar a conèixer el mètode científic d’estudi de les espècies d’un espai alhora que se n’inventaria la biodiversitat, i per l’altra permet que els ciutadans prenguessin consciència de la biodiversitat i de la natura que hi ha en un espai proper a la ciutat, en aquest cas al Pla de les Forques.