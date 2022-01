La Seu d’Urgell proposa una vintena d’activitats culturals per a aquest primer semestre

Aquest dimecres al matí s’ha presentat la programació estable que organitza l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per aquest primer trimestre d’any 2022 que compta amb un total de 24 propostes culturals adreçades a tots els públics, amb concerts, exposicions, obres teatrals, entre d’altres.

Així ho han explicat l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, i el tinent d’alcalde de Cultura, Carlos Guàrdia, juntament amb els tècnics de l’Àrea de Cultura, Andreu Campillo i Albert Galindo. En la presentació, l’alcalde urgellenc ha remarcat “l’esforç que fa l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per oferir una programació cultural per a tots els públics, i sempre que ho han permès les restriccions, no hem volgut renunciar en cap moment a la cultura”. En aquest sentit, Viaplana ha subratllat “el treball i l’interès de l’Àrea de Cultura per mantenir aquest programació cultural al llarg de tot l’any, que tan necessària és”.

Gener-Juny 2022: 24 propostes culturals

Per la seva part, el tinent d’alcalde de Cultura, Carlos Guàrdia, han donat a conèixer a grans trets aquesta programació cultural. “Pel primer semestre d’enguany l’hem construït en base a 24 propostes, de diversa tipologia, des de concerts, exposicions, espectacles teatrals, i també hem inclòs en aquesta programació el Festival del Joc del Pirineu, que enguany el recuperem després que l’any passat no es pogués celebrar”.

Guàrdia també ha explicat que dins l’agenda també s’hi ha incorporat el Carnestoltes, on hi figura la celebració de la rua, però que s’està a l’expectativa de si es podrà celebrar, i en quines condicions.

Pel que fa als espais que acolliran totes aquestes activitats, el tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament urgellenc ha explicat que “el nostre quarter general segueix sent la sala Sant Domènec perquè és la sala que ens dóna més possibilitats a l’hora de posar-hi públic, però també la sala ‘la Cuina’, al Teatre Cinema Guiu i altres espais al carrer seran altres escenaris on tindran lloc els actes culturals i lúdics programats per aquest primer semestre de 2022”.

Malgrat que aquest pròxim divendres s’eliminen les restriccions d’aforament, l’Ajuntament de la Seu mantindrà un aforament del 70% dels equipaments culturals per a poder mantenir les distàncies entre el públic. Seguirà sent obligatori dur posada la mascareta i també hi haurà a disposició dels assistents gel hidroalcohòlic. Al respecte, Carlos Guàrdia ha recalcat que “si la situació epidemiològica millora, flexibilitzarem, si la situació empitjorés, que esperem que no, aplicarem les restriccions que toquin, i comunicarem els possibles canvis que hi pugui haver”.

Pel que fa al format de la programació cultural, Guàrdia ha insistit que “a més de ser una eina comunicativa adreçada a la ciutadania, no deixa ser també un aparador pels professionals i les entitats que organitzen activitats i espectacles. És, doncs, una eina de suport per donar-se a conèixer”.

Les propostes

La programació cultural per aquest primer semestre de l’any arrenca precisament aquest pròxim dissabte 29 de gener amb l’espectacle familiar Sopa de pedres, amb Engruna Teatre, a la sala Sant Domènec, a les sis de la tarda. L’entrada a aquest espectacle és gratuït per a menors de 4 anys, 4€ per nens i nens de 4 a 14 anys, i 7€ a partir de 15 anys.

Pel que fa a teatre per adults, el dijous 17 de febrer, Mont Plans i Oriol Genís portaran damunt de l’escenari l’obra Cadires. Serà a les nou de la nit, al Teatre Cinema Guiu. L’entrada és de 10€ anticipada, i 12€ a taquilla.

Per ordre cronològic, destaquen d’aquesta programació cultural el concert de jazz Jazzcàntic amb Manel Camp i Gemma Abrié; l’obra de teatral Històries de les meves veïnes amb Anna Roca, amb música de l’urgellenca Andrea Zayas, sota la direcció de Meritxell Yanes; que tindran lloc al mes de març.

Pel mes d’abril es comptarà amb teatre familiar amb l’obra Tempus amb la companyia El que em queda de teatre; el concert de jazz Libèrica, amb Manel Fortià i Antonio Lizana; el concert de música clàssica amb l’Orquestra Cadí, amb solista i viola; i l’obra de teatre Ximpanzé, amb l’actor Isidre Montserrat, amb la companyia Inevitables.

We Got You Back, concert de Sey Sisters

Pel mes de maig, torna el teatre familiar amb l’obra Klé amb Addaura Teatre Visual, i la música en directe amb el concert We Got You Back amb les Sey Sisters, el divendres 13 de maig, a les nou de la nit a la sala Sant Domènec.

Precisament aquest concert es va haver d’anul·lar el 13 de març de 2020 a causa de la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia, però tal i com es va informar en aquell moment, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es va comprometre a trobar una nova data per portar a la nostra ciutat aquest espectacular trio de veus negres que convida a viure en sentit viatge de soul i la música africana fins el pop més modern. Sey Sisters interpreten cants impregnats de profunda emoció que sorgeixen de la lluita contra la injustícia i a favor dels drets humans.

Exposicions

Una altra proposta cultural per aquest primer trimestre d’any són les exposicions. En total hi ha 4 mostres programades a la sala ‘la Cuina’ del centre cultural Les Monges de la Seu d’Urgell.

Així, del 4 al 31 de març, hi haurà exposada Mirades, pintures d’Anna Carmona; de l’1 al 30 d’abril hi trobarem Atzucac(s), pintures de Xavi Casals i Arnau Pérez Orobitg; del 5 al 31 de maig es podrà visitar l’exposició col·lectiva Homo Pirenensis; i del 9 al 30 de juny, hi haurà exposats els treballs dels alumnes de l’Escola Municipal d’Art.

L’entrada a les exposicions és lliure i gratuïta.

Més concerts

D’altra banda,del mes de febrer fins al mes de juny tindran lloc 7 concerts de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell, el darrer d’ells, que posarà fi al curs acadèmic, comptarà també amb el Conservatori de Música dels Pirineus.

CULTURA LA SEU, nova marca

Per últim, el tinent d’alcalde de Cultura, Carlos Guàrdia, ha explicat que l’agenda que recull tota aquesta programació cultural hi apareix una nova marca: CULTURA LA SEU.

Guàrdia ha explicat que properament es donarà a conèixer aquest nou logotip que serà la imatges associada a tots els materials comunicatius de les activitats culturals organitzades o que comptin amb el suport de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament urgellenc. “Amb aquest nou logotip es vol identificar la Seu d’Urgell com a ciutat vinculada a la cultura”, ha rebla el tinent d’alcalde urgellenc.