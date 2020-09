La Seu d’Urgell presenta la 13a edició de l’Escanyabocs’20, que se celebrarà els dies 19 i 20 de setembre

La Seu d’Urgell celebrarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre la tretzena edició de l’Escanyabocs, previst pel passat mes de maig i ajornat a causa de la situació sanitària. L’edició d’enguany incorpora un Open d’Escalada com a novetat i manté les proves tradicionals: el trail running, el raid d’aventura, la cursa d’orientació nocturna, la marxa nòrdica i la pedalada BTT. El Parc del Segre es mantindrà com a centre neuràlgic de l’Escanyabocs.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha presidit l’acte de presentació de l’activitat acompanyat del regidor d’Esports, Carlos Guàrdia, i del director del Servei d’Esports, David Vallvé. Fàbrega ha manifestat que “l’Escanyabocs és part de l’ADN de la Seu” i la importància d’haver ajornat i no anul·lat la prova. A més ha remarcat la importància de la millora de les dades sanitàries dels darrers dies ja que “gràcies a la responsabilitat col·lectiva, els índexs són suficientment bons per a poder celebrar l’Escanyabocs amb garanties”.

El regidor d’Esports, Carlos Guàrdia, ha volgut destacar l’entorn natural de la ciutat “el qual ofereix les condicions idònies per a la pràctica esportiva segura i a l’aire lliure”. Guàrdia també ha volgut manifestar la importància de “la solvència organitzativa del Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell conjuntament amb la resta d’ajuntaments veïns i les entitats encarregades de les diferents proves de l’esdeveniment”.

Open d’Escalada

La tretzena edició de l’Escanyabocs incorporarà com a novetat un Open d’Escalada que es durà a terme al Rocòdrom del Parc del Segre el diumenge a les 9 del matí. L’activitat pretén donar a conèixer les instal·lacions de la ciutat i promocionar la Seu com a ciutat referent també en aquesta disciplina. L’activitat constarà d’entre 12 i 15 vies de diferents dificultats i puntuacions. Organitza el Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

El programa de l’Escanyabocs’20

L’Escanyabocs d’enguany comptarà amb 6 proves que es distribuiran durant el cap de setmana del 19 i 20 de setembre.

– Dissabte 19 de setembre de 2020

09:00.- Cursa Trail Running: Cursa circular de muntanya, en principi amb dos recorreguts: el recorregut curt tindrà entre 10 i 15 km de distància i 800-900 metres de desnivell positiu i un recorregut llarg tindrà entre 20 i 25 km de distància i 1.400-1.500 metres de desnivell positiu. S’està acabant de valorar la viabilitat de mantenir els dos recorreguts o unificar-los en un de sol. Organitza la Unió Excursionista Urgellenca. Inclosa en l’Escanyabocs de Ferro.

16:00.- Raid d’aventura: Caiac, orientació en BTT, escalada, tir amb arc i orientació a peu són algunes de les proves que conformen la prova més completa de l’Escanyabocs. L’activitat està pensada tant per a aquells iniciats en el món dels raids com per a principiants. Començarà i acabarà al Parc del Segre. Organitza l’ACE Bombers la Seu. Inclosa en l’Escanyabocs de Ferro.

20:30.- Cursa d’orientació nocturna: Una única cursa amb un recorregut de dues hores, per l’entorn urbà i rodalies de la Seu. A l’abast de tots els públics però amb un format diferent a l’habitual que la convertirà en un repte per als participants. Organitza el Club Xinoxano Orientació.

– Diumenge 20 de setembre de 2020

08:00.- Marxa nòrdica: Caminada Popular per a tots els públics, ideal per a gaudir de l’entorn de la ciutat practicant un esport en què l’Alt Urgell és precursor al país. Organitza l’AE Marxa Nòrdica Cadí Pirineus.

08:30.- Pedalada BTT: Hi haurà dos circuits: un mitjà, de 45 km i sobre 1.200 metres de desnivell positiu i un circuit curt que tindrà 35 km i 865 metres de desnivell positiu. Organitza la Associació Ciclista Urgellenca. Inclosa en l’Escanyabocs de Ferro.

09:00.- Open d’escalada: Indicada per a tots aquells aficionats de la pràctica de l’escalada. Es durà a terme al Rocòdrom del Parc del Segre entre les 9 i les 14 hores i oberta a un màxim de 15 escaladors.

Escanyabocs de Ferro i Mini Escanyabocs

L’Escanyabocs de Ferro és una classificació combinada que determina els i les atletes més complets, ja que premia la participació en les quatre proves i atorga punts en funció de la classificació obtinguda en cadascuna d’elles, tant en categoria masculina com femenina.

Els participants en l’Escanyabocs de Ferro hauran de participar i completar les proves de trail running, raid d’aventura, orientació i pedalada BTT. Un repte del més alt nivell que suposarà un esforç d’entre 11 i 15 hores de competició entre els dos dies de l’Escanyabocs.

També es podrà competir en l’Escanyabocs de Ferro participant en els recorreguts curts del trail running i curt de la BTT, sumant només una part proporcional dels punts en aquestes proves. Una manera de plantejar-se un repte personal i de superació, de millora i sacrifici, més enllà de la simple competició. Hi haurà obsequis per als primers classificats i regal per als finishers.

La jornada de dissabte 19 de setembre tindrà lloc la Mini Escanyabocs, prova multidisciplinar per la muntanya que inclou escalada, tir amb arc, orientació i cursa a peu, i que s’adreça als nens i nenes d’entre 8 i 13 anys.

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell vetllarà per garantir la seguretat dels participants en cada una de les activitats i, per tant, el control en els punts de sortida, avituallament i punts d’arribada serà exhaustiu. Per tal d’evitar situacions de risc, s’ha pres la decisió de no oferir el servei de vestidors.

Per tal d’inscriure’s a les diferents proves cal omplir el formulari telemàtic disponible a www.escanyabocs.com. El termini per formalitzar les inscripcions es tancarà el dijous 17 de setembre de 2020 a les 23:00. La inscripció a una prova té un cost de 20 euros i, cada prova addicional té un cost de 5 euros. Els dorsals es podran recollir el divendres 18 de setembre entre les 17 i 21 hores al Palau d’Esports. Els participants que ho desitgin podran adquirir la samarreta oficial de l’Escanyabocs, una samarreta tècnica de Grifone, per només 5 euros.