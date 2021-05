La Seu d’Urgell presenta el seu programa a la Mobile Week Catalunya 2021

Mobile World Capital Barcelona i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya han presentat al Palau Reial de Pedralbes de Barcelona el contingut de la Mobile Week Catalunya 2021, que, en aquest tercer any d’existència, arriba a 18 territoris catalans. Una setmana dedicada a apropar la tecnologia a la ciutadania a través de diferents activitats gratuïtes que combinen el format presencial i digital i que es celebrarà les setmanes del 21 al 27 de juny i del 5 a l’11 de juliol, depenent dels territoris.

La presentació ha comptat amb la intervenció del conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, que ha fet “un reconeixement especial als alcaldes i alcaldesses, als municipis i les comarques que han entès que la tecnologia, és un accelerador del progrés; un aliat imprescindible en la millora de les seves viles i ciutats”. Puigneró també ha remarcat que “la tecnologia, avui, pot permetre millorar i molt, la governança de les ciutats, però també desenvolupar una nova economia digital que permeti crear oportunitats i arrelar-nos en el territori”.

En la seva intervenció, el CEO de Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, ha volgut destacar la importància de què, aquest any, amb Mobile Week Catalunya s’aconsegueixi ampliar la capil·laritat d’un projecte que ha demostrat ser un èxit: “plantegem diferents espais de reflexió, debats integradors i activitats participatives obertes a tothom per connectar les eines que ens ofereix la tecnologia digital amb les inquietuds i necessitats dels ciutadans”. I subratlla que tot això no seria possible sense “l’interès i l’impuls dels ajuntaments i els municipals que fan créixer la iniciativa”.

Els representants dels territoris han estat els protagonistes de la presentació, destacant cadascun d’ells les activitats, en forma de tallers, conferències i taules rodones, que tindran lloc als seus territoris durant aquest estiu. En total, 5 municipis de la demarcació de Barcelona (Badalona, Mataró, Terrassa, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú); 5 de la Catalunya Central (Vic, Manresa, Igualada, Centelles i Rupit); 4 de la demarcació de Girona (Girona, Figueres, Llagostera i Riudellots de la Selva); 2 de Lleida (Lleida i Mollerussa); 1 de l’Alt Pirineu (La Seu d’Urgell) i la comarca de les Terres de l’Ebre (Ribera d’Ebre) formaran part de l’edició 2021 de Mobile Week Catalunya.

Destaquen especialment els territoris de Badalona, Terrassa, Manresa, Rupit, Figueres, Llagostera, La Seu d’Urgell i Centelles, els 8 municipis que s’incorporen per primera vegada a la Mobile Week Catalunya, els representants dels quals han participat en una taula rodona on han pogut compartir amb entusiasme les recomanacions dels territoris veterans en aquesta iniciativa.

Calendari d’activitats per tots els públics

En aquesta edició de la Mobile Week Catalunya hi ha tres temàtiques principals molt enfocades a cobrir les necessitats i inquietuds de la ciutadania: la protecció de la nostra privacitat i dades a Internet, les habilitats professionals digitals que està demanant el mercat i el paper que desenvolupa la tecnologia durant les crisis. El Family Day és una altra de les novetats d’aquest any, una aposta per aprendre sobre tecnologia en família a través de l’entreteniment. Es tracta d’una jornada amb una programació especial perquè nens i nenes i les seves famílies puguin formar-se d’una forma dinàmica i divertida.

Pel que fa a les activitats més destacades de la Mobile Week Catalunya d’aquest estiu, cada territori ha volgut destacar quina serà la seva aposta forta per aquest any.

Pel que fa als 5 municipis de la demarcació de Barcelona: a Badalona innovaran amb un taller des d’on formaran els cirurgians del futur mitjançant la realitat augmentada; a Sant Pere de Ribes tractaran els fonaments del reciclatge intel·ligent i que suposa en la gestió de residus i en la reducció dels costos; a Mataró plantegen una xerrada dirigida a joves per ajudar-los a adquirir les competències digitals que necessiten els professionals de la Indústria 4.0.; Vilanova i la Geltrú testejarà experiències turístiques gamificades i oferirà tallers tecnològics per a nens i nenes; i a Terrassa celebraran una taula rodona amb experts que debatran sobre la seguretat de les dades a Internet, les competències digitals i com pot ajudar la tecnologia en temps de crisis.

Els 5 municipis de la Catalunya Central destaquen: a Manresa apostaran per divulgar el conte del Patufet en versió 4.0, amb un protagonista robot creat amb peces de Lego i impressió 3D; a Igualada abordaran a través d’una xerrada com és la feina digital i com fer de YouTube, Instagram i dels videojocs una forma de vida; a Centelles tractaran la proliferació de les startups i destaparan els secrets per a l’èxit en l’emprenedoria en l’actual era digital; a Rupit presentaran POWAR, un simulador de condicions climàtiques que permetrà als petits agricultors preparar-se pels canvis climàtics de cada regió; i Vic celebrarà una taula rodona sobre com vendre a internet per entendre les diferents lògiques i canals de venda que s’han accelerat arran de la pandèmia.

Els territoris de la demarcació de Girona, posen en relleu que a Llagostera, l’especialista en tecnologia Josep Maria Ganyet lidera una conferència sobre com els impactes de la 4a revolució industrial i la pandèmia han canviat el futur; Girona farà participar 36 casals d’estiu en un joc d’orientació en el que hauran de fer servir dispositius tecnològics per orientar-se; Figueres planteja una taula rodona de dones TIC que lideren empreses emprenedores en el sector tecnològic com a exemple de nous models de negocis; i a Riudellots de la Selva abordaran les tecnologies emergents i l’impacte en tots nosaltres amb una ponència d’Alfons Cornella.

Des de la demarcació de Lleida, a Mollerussa preparen tallers perquè la ciutadania pugui provar els drons i fer gravacions dels espais icònics del municipi; i a Lleida presentarà en societat el robot Misty, programat per a interactuar i acumular dades en la cura de les persones grans.

La Seu d’Urgell del 9 a l’11 juliol

La Seu d’Urgell, el municipi de la demarcació de l’Alt Pirineu, destaca el taller dirigit de robòtica on els participants hauran de completar la construcció i programació d’un robot. En la presentació del programa que té preparat la Seu d’Urgell pel Mobile Week Catalunya, que tindrà lloc del 9 a l’11 de juliol, l’alcalde urgellenc Jordi Fàbrega ha remarcat “la importància que té per la nostra ciutat participar en aquest esdeveniment perquè som l’únic municipi de l’Alt Pirineu que hi serà present activament”.

L’alcalde de la Seu ha afegit que el Mobile Week serà un pas més en la gran aposta per la digitalització i les noves tecnologies que es porta a terme al municipi en els darrers anys, tant en el món educatiu pel que fa a la tasca que es porta a terme en escoles i instituts, així com des de l’àmbit social a través del Punt Òmnia, com també des del Sant Hospital on es treballa amb les impressions 3D, i des de les mateixes empreses del territori. Fàbrega també ha explicat que aquest esdeveniment representa una gran oportunitat també per mostrar aquestes sinergies amb Andorra, on hi prendran part empreses d’aquest país. Al respecte, l’alcalde de la Seu d’Urgell ha destacat la participació d’ActuaTech per demostrar com els drons i les noves tecnologies poden ajudar en l’agricultura d’alta muntanya o en els esports d’hivern.

Fàbrega també ha avançat que la conferència inaugural del Mobile Week a la Seu d’Urgell es comptarà amb David Aguilar, jove andorrà amb arrels a la capital alturgellenca conegut com a Hand Solo, jove que es va construir una pròtesi amb peces de Lego, que explicarà la seva experiència de convertir la seva discapacitat en una gran capacitat.

El programa del Mobile Week la Seu d’Urgell serà obert a tots els públics, des del món educatiu, a l’empresarial, així com la realització de tallers adreçats a col·lectius vulnerables.

Per la seva banda, des de les Terres de l’Ebre, Ribera d’Ebre subratlla la celebració d’una xerrada en forma de debat sobre el futur del 5G Rural.

Durant les setmanes del 21 al 27 de juny i del 5 a l’11 de juliol, els 18 territoris de tota Catalunya impulsaran l’empoderament i alfabetització digital dels seus ciutadans, plantejant diferents espais de reflexió i participació que permetran adquirir eines i coneixements per afrontar el nostre present digital més informats i capacitats. Mobile Week Catalunya compta amb el suport de CaixaBank i Damm.