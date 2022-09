La Seu d’Urgell present a la Fira especial de l’Euskal Jaiak d’Ordizia

Aquest dimecres, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, la primera tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Mireia Font, i la regidora Carme Espuga han visitat la localitat guipuscoana d’Ordizia on s’està celebrant la Fira especial de l’Euskal Jaiak (festes basques d’Ordizia) que inclou el concurs de formatges amb DOC Idiazábal o Artzai Gazta.

La delegació urgellenca encapçalada per Francesc Viaplana ha estat rebuda per l’alcalde d’Ordizia, Adur Ezenarro, i per la primera tinent d’alcalde d’aquest ajuntament basc, Maitane Álvarez, habillats amb la vestimenta tradicional de la localitat.

Després de la recepció institucional, les autoritats urgellenques han visitat el mercat d’Ordizia que se celebra cada dimecres on, a més a més de trobar-hi formatges de DO Idiazábal, es caracteritza pel seus productes agroalimentaris frescos, de temporada i de proximitat com fruites, verdures i hortalisses, entre d’altres.

També han presenciat l’important concurs de formatges amb DOC Idiazábal o Artzai Gazta que enguany s’ha emportat el premi Quesería La Leze, formatgeria que cada any és present a la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, en el marc de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell.

Val a dir que fa 30 anys que la Seu d’Urgell, així com la Fira de Sant Ermengol, és present en aquesta fira d’Ordizia, i viceversa.